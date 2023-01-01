На Волині військовий одружився з коханою: освідчився у Краматорську, а скріпили союз – у Ковелі

Артур Бєлік, який днями завершив проходити реабілітацію після поранення, та його обраниця Іванна Лябук.



Про це Ігор Чайка.



"Для того, щоб подія була пам’ятною, а громада дізналася про те, що така послуга вже доступна і в нашому ЦНАПі, церемонію, як виняток, провели в моєму робочому кабінеті. Артур освідчився коханій в прифронтовому Краматорську, а скріпили союз — уже в Ковелі. Мав за честь вітати молодят, їхніх батьків, друзів. Привітати Артура прийшли і його побратими. Яка це радість - бачити щасливі усмішки!

Дуже хочу бачити в цьому гарний знак для всіх нас. Молодятам — многії літа й будувати свою родину в країні вільних людей, в Україні, яка перемогла. Артур якраз із тих, хто цю перемогу наближає", - йдеться в повідомленні.



Чайка зазначив, що Державний акт про шлюб цієї пари теж значиться під №1. Хай це буде гарним почином!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 серпня, перша пара взяла шлюб у Ковельському ЦНАПі, який отримав право проводити Державну реєстрацію актів цивільного стану: військовий, який днями завершив проходити реабілітацію після поранення, та його обраницяПро це повідомив мер Ковеля"Для того, щоб подія була пам’ятною, а громада дізналася про те, що така послуга вже доступна і в нашому ЦНАПі, церемонію, як виняток, провели в моєму робочому кабінеті. Артур освідчився коханій в прифронтовому Краматорську, а скріпили союз — уже в Ковелі. Мав за честь вітати молодят, їхніх батьків, друзів. Привітати Артура прийшли і його побратими. Яка це радість - бачити щасливі усмішки!Дуже хочу бачити в цьому гарний знак для всіх нас. Молодятам — многії літа й будувати свою родину в країні вільних людей, в Україні, яка перемогла. Артур якраз із тих, хто цю перемогу наближає", - йдеться в повідомленні.Чайка зазначив, що Державний акт про шлюб цієї пари теж значиться під №1. Хай це буде гарним почином!

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