Ховав у торбинці з цукерками: у Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками

Ховав у торбинці з цукерками: у Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками
Один ховав заборонені речовини в цукерках, інший — у роті: сьогодні, 11 серпня, луцькі патрульні виявили ймовірні наркотики у двох громадян.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Перший випадок стався на вулиці Конякіна. Інспектори помітили чоловіка, який, побачивши службову автівку, почав нервувати та поклав собі щось у ротову порожнину. Згодом виявилося, що це був поліетиленовий пакетик, в якому містилася біла порошкоподібна речовина.

Ще одна історія трапилася, коли інспектори патрулювали вулицею На Таборищі. Там в поле зору поліцейських теж потрапив громадянин, який поводив себе знервовано. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли торбинку з цукерками, серед яких були паперові згортки з зеленою речовиною рослинного походження.

В обох випадках на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Ховав у торбинці з цукерками: у Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками
Ховав у торбинці з цукерками: у Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками

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Теги: Луцьк, патрульні, наркотики
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