Ховав у торбинці з цукерками: у Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 17:15
Один ховав заборонені речовини в цукерках, інший — у роті: сьогодні, 11 серпня, луцькі патрульні виявили ймовірні наркотики у двох громадян.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Перший випадок стався на вулиці Конякіна. Інспектори помітили чоловіка, який, побачивши службову автівку, почав нервувати та поклав собі щось у ротову порожнину. Згодом виявилося, що це був поліетиленовий пакетик, в якому містилася біла порошкоподібна речовина.
Ще одна історія трапилася, коли інспектори патрулювали вулицею На Таборищі. Там в поле зору поліцейських теж потрапив громадянин, який поводив себе знервовано. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли торбинку з цукерками, серед яких були паперові згортки з зеленою речовиною рослинного походження.
В обох випадках на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Перший випадок стався на вулиці Конякіна. Інспектори помітили чоловіка, який, побачивши службову автівку, почав нервувати та поклав собі щось у ротову порожнину. Згодом виявилося, що це був поліетиленовий пакетик, в якому містилася біла порошкоподібна речовина.
Ще одна історія трапилася, коли інспектори патрулювали вулицею На Таборищі. Там в поле зору поліцейських теж потрапив громадянин, який поводив себе знервовано. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли торбинку з цукерками, серед яких були паперові згортки з зеленою речовиною рослинного походження.
В обох випадках на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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