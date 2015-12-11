Звільнили керівництво Бюро економічної безпеки, – ЗМІ





Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає



«Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено», - поінформував він.



За словами народного депутата, тимчасово виконуючим обов’язки директора БЕБ став Андрій Пащук.



«Це вже шоста зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні три роки», - констатував Железняк.



Як повідомлялося, раніше виконуючим обов’язки директора Бюро економічної безпеки України був Едуард Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попереднє керівництво Бюро економічної безпеки було звільнено.Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Голос»у Телеграмі, передає Укрінформ «Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено», - поінформував він.За словами народного депутата, тимчасово виконуючим обов’язки директора БЕБ став«Це вже шоста зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні три роки», - констатував Железняк.Як повідомлялося, раніше виконуючим обов’язки директора Бюро економічної безпеки України був Едуард Федоров.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію