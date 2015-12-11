Звільнили керівництво Бюро економічної безпеки, – ЗМІ

Звільнили керівництво Бюро економічної безпеки, – ЗМІ
Попереднє керівництво Бюро економічної безпеки було звільнено.

Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено», - поінформував він.

За словами народного депутата, тимчасово виконуючим обов’язки директора БЕБ став Андрій Пащук.

«Це вже шоста зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні три роки», - констатував Железняк.

Як повідомлялося, раніше виконуючим обов’язки директора Бюро економічної безпеки України був Едуард Федоров.

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Теги: Бюро економічної безпеки, звільнення, керівництво
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