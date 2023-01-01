Лукашенко збирається продовжувати «оздоровлення» дітей з України: «Домовилися з Путіним»

Олександр Лукашенко заявив, що планує продовжувати «оздоровлення» дітей зі сходу України.



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Лукашенко заявив, що українські діти «приїжджають до Білорусі по тишу». А розслідування про причетність Білорусі до депортації дітей з України назвав «смішним».



«Те, що західники намагаються порушити спочатку щодо путіна, тепер щодо мене ситуацію у світі — чи не до кримінальної відповідальності привести — це просто смішно, я абсолютно за це не переживаю. Навпаки, ми розуміємо, що так треба діяти. Діти ні в чому не винні. І ми домовилися з Путіним, що фінансуватимемо ці поїздки із союзного бюджету. Ми це робили й робитимемо, незважаючи на жодні закиди», — заявив Лукашенко.



Водночас він повторив заяви російської пропаганди, нібито дітей з України вивозять на Захід «на органи».



Лукашенко підтвердив, що «оздоровленням» дітей зі сходу України в Білорусі займається Олексій Талай — гендиректор російського благодійного фонду «Поверь в себя» та член національної паралімпійської збірної команди Білорусі.



Нагадаємо, білоруська опозиція повідомляла, що режим Лукашенка вивозить дітей з України нібито на оздоровлення, а фактично примусово переміщує їх. У травні омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має підтвердження цьому.



Зокрема глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на окуповані території на сході України зазначив, що його організація причетна до «оздоровлення». Під час попередніх поїздок на окуповані території України Шевцова помітили в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що планує продовжувати «оздоровлення» дітей зі сходу України.Про це пише Громадське з посиланням на пропагандистський телеканал «БелТА».Лукашенко заявив, що українські діти «приїжджають до Білорусі по тишу». А розслідування про причетність Білорусі до депортації дітей з України назвав «смішним».«Те, що західники намагаються порушити спочатку щодо путіна, тепер щодо мене ситуацію у світі — чи не до кримінальної відповідальності привести — це просто смішно, я абсолютно за це не переживаю. Навпаки, ми розуміємо, що так треба діяти. Діти ні в чому не винні. І ми домовилися з Путіним, що фінансуватимемо ці поїздки із союзного бюджету. Ми це робили й робитимемо, незважаючи на жодні закиди», — заявив Лукашенко.Водночас він повторив заяви російської пропаганди, нібито дітей з України вивозять на Захід «на органи».Лукашенко підтвердив, що «оздоровленням» дітей зі сходу України в Білорусі займається— гендиректор російського благодійного фонду «Поверь в себя» та член національної паралімпійської збірної команди Білорусі.Нагадаємо, білоруська опозиція повідомляла, що режим Лукашенка вивозить дітей з України нібито на оздоровлення, а фактично примусово переміщує їх. У травні омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має підтвердження цьому.Зокрема глава білоруського Червоного Хрестапід час поїздки на окуповані території на сході України зазначив, що його організація причетна до «оздоровлення». Під час попередніх поїздок на окуповані території України Шевцова помітили в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними.

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