Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 серпня

У суботу, 12 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.У Луцьку буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.У цей день вшановується пам'ять апостолів Сили, Силуана та інших. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно і обтяжливо, і комахи особливо злі і кусючі, то буде дощ.