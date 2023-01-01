Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 серпня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 12 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.
У Луцьку буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять апостолів Сили, Силуана та інших. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно і обтяжливо, і комахи особливо злі і кусючі, то буде дощ.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.
У Луцьку буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять апостолів Сили, Силуана та інших. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно і обтяжливо, і комахи особливо злі і кусючі, то буде дощ.
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