У 11-річної дівчинки з Волині – рак: терміново потрібна допомога

У 11-річної дівчинки з Волині – рак: терміново потрібна допомога
До онковідділення дитячої обласної лікарні на лікування потрапила 11-річна Софія Бортнік з Ковельщини. Їй терміново потрібна допомога.

Про це повідомляє Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили представники благодійного фонду "З Богом у серці".

У Софії – остеосаркома, злоякісна пухлина стегнової кістки.

Наразі розпочали хіміотерапію. Сім’ї терміново потрібні кошти на додаткові обстеження, які у лікарні не роблять, тому потрібно звертатись в приватний заклад, а також потрібні чималі кошти для того, щоб транспортувати дитину за кордон.

Сім’ю чекає дуже тяжкий шлях, тому просять долучитись і підтримати.

У сім’ї, окрім Софії, ще п’ятеро діток.

У 11-річної дівчинки з Волині – рак: терміново потрібна допомога


Як запевняють у благодійному фонді, оплату за обстеження, 6000 грн, потрібно зробити вже до понеділка. Зараз для Софії потрібно зібрати
25 000 гривень. Це і обстеження, і подальші витрати, включно із транспортуванням за кордон.

Реквізити: 4246 0010 0224 4295 або 4246 0010 3017 1825.

Отримувач: Благодійний фонд «З Богом у серці»
Призначення внеску: допомога для Софії Бортнік.

У 11-річної дівчинки з Волині – рак: терміново потрібна допомога



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Теги: Софія Бортнік, рак, остеосаркома, допомога
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