У 11-річної дівчинки з Волині – рак: терміново потрібна допомога

До онковідділення дитячої обласної лікарні на лікування потрапила 11-річназ Ковельщини. Їй терміново потрібна допомога.Про це повідомляєповідомили представники благодійного фонду "З Богом у серці".У Софії – остеосаркома, злоякісна пухлина стегнової кістки.Наразі розпочали хіміотерапію. Сім’ї терміново потрібні кошти на додаткові обстеження, які у лікарні не роблять, тому потрібно звертатись в приватний заклад, а також потрібні чималі кошти для того, щоб транспортувати дитину за кордон.Сім’ю чекає дуже тяжкий шлях, тому просять долучитись і підтримати.У сім’ї, окрім Софії, ще п’ятеро діток.Як запевняють у благодійному фонді, оплату за обстеження, 6000 грн, потрібно зробити вже до понеділка. Зараз для Софії потрібно зібрати25 000 гривень. Це і обстеження, і подальші витрати, включно із транспортуванням за кордон.4246 0010 0224 4295 або 4246 0010 3017 1825.Отримувач: Благодійний фонд «З Богом у серці»Призначення внеску: допомога для Софії Бортнік.