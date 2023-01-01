Частина Луцька залишилася без гарячої води
Сьогодні, 22:01
Через витік на тепловій мережі котельні на вулиці Декабристів припинили постачання гарячої води у частині Луцька.
Йдеться, зокрема, про споживачів центральних теплових пунктів на вулиці Вороніхіна, 10 та вулиці Богомольця, 2. Тож, мешканці будинків, яких обслуговують ці центральні теплові пункти, щонайменше декілька днів будуть без гарячої води.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Комунальники додали, що роботи з ліквідації витоку на магістральній тепловій мережі діаметром 250 мм розпочнуть в понеділок, 14 серпня.
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Йдеться, зокрема, про споживачів центральних теплових пунктів на вулиці Вороніхіна, 10 та вулиці Богомольця, 2. Тож, мешканці будинків, яких обслуговують ці центральні теплові пункти, щонайменше декілька днів будуть без гарячої води.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Комунальники додали, що роботи з ліквідації витоку на магістральній тепловій мережі діаметром 250 мм розпочнуть в понеділок, 14 серпня.
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