Частина Луцька залишилася без гарячої води





Йдеться, зокрема, про споживачів центральних теплових пунктів на вулиці Вороніхіна, 10 та вулиці Богомольця, 2. Тож, мешканці будинків, яких обслуговують ці центральні теплові пункти, щонайменше декілька днів будуть без гарячої води.



Про це



Комунальники додали, що роботи з ліквідації витоку на магістральній тепловій мережі діаметром 250 мм розпочнуть в понеділок, 14 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через витік на тепловій мережі котельні на вулиці Декабристів припинили постачання гарячої води у частині Луцька.Йдеться, зокрема, про споживачів центральних теплових пунктів на вулиці Вороніхіна, 10 та вулиці Богомольця, 2. Тож, мешканці будинків, яких обслуговують ці центральні теплові пункти, щонайменше декілька днів будуть без гарячої води.Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".Комунальники додали, що роботи з ліквідації витоку на магістральній тепловій мережі діаметром 250 мм розпочнуть в понеділок, 14 серпня.

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