Завтра на світанку Луцьк зустріне гуманітарну місію «На щиті»

Завтра на світанку Луцьк зустріне гуманітарну місію «На щиті»
Завтра, 12 серпня, орієнтовно о 05:30 до Луцька прибуває екіпаж гуманітарної місії "НА ЩИТІ". Місія повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Екіпаж зустрічатимуть о 05:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям", - йдеться у дописі волонтерки.

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