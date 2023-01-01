Завтра на світанку Луцьк зустріне гуманітарну місію «На щиті»

Завтра, 12 серпня, орієнтовно о 05:30 до Луцька прибуває екіпаж гуманітарної місії "НА ЩИТІ". Місія повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Про це повідомила волонтеркаЕкіпаж зустрічатимуть о 05:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною."Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям", - йдеться у дописі волонтерки.