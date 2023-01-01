Завтра на світанку Луцьк зустріне гуманітарну місію «На щиті»
11 серпень, 22:58
Завтра, 12 серпня, орієнтовно о 05:30 до Луцька прибуває екіпаж гуманітарної місії "НА ЩИТІ". Місія повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Екіпаж зустрічатимуть о 05:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям", - йдеться у дописі волонтерки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Екіпаж зустрічатимуть о 05:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям", - йдеться у дописі волонтерки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Одруження, народження і успіхи на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня
11 серпень, 23:23
Завтра на світанку Луцьк зустріне гуманітарну місію «На щиті»
11 серпень, 22:58
«Завдяки йому я навчився ходити»: військовий з Волині забрав сина і дружину з пологового
11 серпень, 22:25
Частина Луцька залишилася без гарячої води
11 серпень, 22:01
Медіа