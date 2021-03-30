12 серпня на Волині: гортаючи календар

12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді, а віряни – Різдво святителя Миколая Чудотворця.

У четвер, 12 серпня, іменини святкують, ті , хто носить імення: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Клара, Леонід, Петро, а також Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.

У цей день понад два десятки років тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані вірянам Української православної церкви Київського патріархату.

2015 року 12 серпня головним лісівником Волині призначили Олександра Кватирка.

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Теги: календар, дні народження, День молоді
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