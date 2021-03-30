12 серпня на Волині: гортаючи календар





У четвер, 12 серпня, іменини святкують, ті , хто носить імення: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Клара, Леонід, Петро, а також Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.



У цей день понад два десятки років тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані вірянам Української православної церкви Київського патріархату.



2015 року 12 серпня головним лісівником Волині призначили Олександра Кватирка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді, а віряни – Різдво святителя Миколая Чудотворця.У четвер, 12 серпня, іменини святкують, ті , хто носить імення: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Клара, Леонід, Петро, а також Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.У цей день понад два десятки років тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані вірянам Української православної церкви Київського патріархату.2015 року 12 серпня головним лісівником Волині призначили Олександра Кватирка.

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