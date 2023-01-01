Веніславський про заміну звільнених воєнкомів: списки вже складені

Веніславський про заміну звільнених воєнкомів: списки вже складені
Процес звільнення воєнкомів відбуватиметься дуже швидко, оскільки людей, які зможуть їх замінити - багато й списки вже складені.

Про це розповів член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній раді Федор Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Це буде зроблено дуже швидко. Після того, як президент кілька місяців тому виступив з ініціативою оновлення цього кадрового складу за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна і честь та гідність. І вони точно не будуть тиражувати інші цінності", - розповів Веніславський.

Як відзначив представник президента у ВР, списки військових, які можуть замінити воєнкомів та які не дискредитуватимуть себе - складений. Водночас мова не йде про командирів, або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами.

"На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці отримують поранення і за висновками ВЛК вони не можуть більше бути в окопах, визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме за рахунок таких людей буде формуватися кадровий потенціал для очільників нинішніх територіальних центрів", - пояснив Веніславський.

Перевірки воєнкомів по всій Україні

Після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Через деякий час президент розповів про невтішні перші результати перевірок.

Під час сьогоднішнього відеозвернення Володимир Зеленський заявив, що загалом було запроваджено 112 кримінальних проваджень й оголошено про 33 підозри. Також по результатам засідання РНБО було прийнято рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів.


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Теги: Військкоми, звільнення
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