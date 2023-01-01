Уряд дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО





Про це повідомив представник уряду в Верховній раді України Тарас Мельничук, пише



"Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції", — йдеться у дописі Тараса Мельничука.



Антитерористична операція (АТО) на сході України розпочалася у зв'язку із захопленням частини Донецької та Луганської областей й тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року, потім її переформатували в Операцію Об'єднаних сил (ООС), яка тривала до введення воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.



Воєнний стан і мобілізація в Україні



24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Того ж дня офіційний представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв’язку з агресією Росії та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.



В Україні триває мобілізація. 2 травня Верховна рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів з 20 травня. Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення минулого року: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада. У цьому році парламент схвалив продовження воєнного стану і загальної мобілізації 7 лютого, а також 20 травня. 27 липня Рада ухвалила закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабмін на засіданні 11 серпня зняв обмеження на перетин кордону для членів сімей осіб, які загинули або зникли безвісти внаслідок Антитерористичної операції (АТО).Про це повідомив представник уряду в Верховній раді України, пише Суспільне "Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції", — йдеться у дописі Тараса Мельничука.Антитерористична операція (АТО) на сході України розпочалася у зв'язку із захопленням частини Донецької та Луганської областей й тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року, потім її переформатували в Операцію Об'єднаних сил (ООС), яка тривала до введення воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.24 лютого 2022 року президентоголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Того ж дня офіційний представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв’язку з агресією Росії та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.В Україні триває мобілізація. 2 травня Верховна рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів з 20 травня. Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення минулого року: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада. У цьому році парламент схвалив продовження воєнного стану і загальної мобілізації 7 лютого, а також 20 травня. 27 липня Рада ухвалила закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.

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