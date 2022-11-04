На Теремнівських ставках у Луцьку знайшли кишкову паличку

На Теремнівських ставках у Луцьку знайшли кишкову паличку
У Луцьку на Теремнівських ставках якість води не відповідає нормам за мікробіологічними показниками. У водоймі вперше від старту купального сезону виявили кишкову паличку.

Як розповіла в коментарі Суспільному лікарка відділу епіднагляду за неінфекційними хворобами обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Колобкова, востаннє воду на водоймах у Луцьку перевіряли 9 серпня.

З її слів, перевищення лактозопозитивних кишкових паличок становить 7500 в 1 дм3 води при нормі в п'ять тисяч.

"Цього року було все ж прохолодніше, і вода тривалий час трималася в межах нормативних значень. Згодом була жарка погода, і ймовірно це зробило свою справу. Але це набагато менше, ніж було в попередні роки", — сказала фахівчиня.

Поблизу рятувального поста на Теремнівських ставках 11 серпня розмістили жовтий прапорець, що попереджає людей про заборону купання.

Натомість на Центральному пляжі міста (річка Стир) вода відповідає нормам, водойма в епідеміологічному плані безпечна. Також безпечною є річка Стир у місті Берестечку.

Яка ситуація на інших водоймах області

З початку сезону епідеміологи провели 146 досліджень проб води, з яких у 22 (15 %) виявили невідповідності за мікробіологічними показниками. Ці водойми залишаються небезпечними для купання.

Станом на 11 серпня кишкову паличку виявили на таких водоймах:

- озеро Турійське в селищі Турійськ;
- озеро Велимче в селі Соловичі;
- озеро Синове в селі Соколище Сереховичівська ТГ;
- річка Вижівка в селищі Стара Вижівка Ковельського району;
- міський пляж на річці Турія в Ковелі;
- річка Сапалаївка (Теремнівські водойми) в місті Луцьку.

Упродовж липня цього року епідеміологи дослідили проби води у 34 місцях масового відпочинку та рекреаційних зонах, а також на 13 офіційних пляжах, котрі розміщені на дев'яти річках і 23-х озерах.

Найбільше лабораторно обстежили водойми в Ковельському районі (16 місць масового відпочинку), Камінь-Каширському районі (10), Луцькому районі (7), Володимирському районі (одне місце).

Моніторинг щодо якості та безпечності відкритих водойм в області, додала лікарка, проводять раз на два тижні чи раз на тиждень. Купальний сезон в області триватиме до 31 серпня.

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Теги: кишкова паличка, Теремнівські ставки
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