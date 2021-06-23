Сьогодні – День молоді: як відзначатимуть у Луцьку. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

12 серпня Україна відзначає День молоді разом із цивілізованим світом.У Луцьку підготували низку активностей різного характеру. 12 серпня запрошують лучан та гостей поспілкуватись на тему молодіжної політики та розвитку молоді, зануритись у світ молодіжної вуличної культури та спорту, отримати позитивні емоції та хоч на декілька годин дозволити собі безтурботність.Програма заходів:- 10.00 - кубок міського голови з пляжного волейболу (центральний пляж).- 12.00-13.30 – панельна дискусія «Молодіжна політика в сучасних умовах: виклики, перспективи» (вхід в центральний парк).- 13.00-16.00 – алея активного молодіжного дозвілля (понад 20 локацій). Центральний парк (центральна алея та алея парасольок).- 13.30-15.00 – творчі виступи талановитої молоді (танцювальні та вокальні патріотичні номери, виступи у жанрі дефіле, бойового мистецтва тощо). Вхід в центральний парк.- 18.30-20.00 – творчий акустичний вечір «Просто посиденьки» (Луцький міський молодіжний центр (колишній іподром).Вхід вільний, але подбали й про благодійну складову, адже під час проведення вказаних заходів для деяких партнерських організацій волонтерського спрямування ви зможете лишити свій донат!