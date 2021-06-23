Сьогодні – День молоді: як відзначатимуть у Луцьку. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Сьогодні, 08:11
12 серпня Україна відзначає День молоді разом із цивілізованим світом.
У Луцьку підготували низку активностей різного характеру. 12 серпня запрошують лучан та гостей поспілкуватись на тему молодіжної політики та розвитку молоді, зануритись у світ молодіжної вуличної культури та спорту, отримати позитивні емоції та хоч на декілька годин дозволити собі безтурботність.
Програма заходів:
- 10.00 - кубок міського голови з пляжного волейболу (центральний пляж).
- 12.00-13.30 – панельна дискусія «Молодіжна політика в сучасних умовах: виклики, перспективи» (вхід в центральний парк).
- 13.00-16.00 – алея активного молодіжного дозвілля (понад 20 локацій). Центральний парк (центральна алея та алея парасольок).
- 13.30-15.00 – творчі виступи талановитої молоді (танцювальні та вокальні патріотичні номери, виступи у жанрі дефіле, бойового мистецтва тощо). Вхід в центральний парк.
- 18.30-20.00 – творчий акустичний вечір «Просто посиденьки» (Луцький міський молодіжний центр (колишній іподром).
Вхід вільний, але подбали й про благодійну складову, адже під час проведення вказаних заходів для деяких партнерських організацій волонтерського спрямування ви зможете лишити свій донат!
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У Луцьку підготували низку активностей різного характеру. 12 серпня запрошують лучан та гостей поспілкуватись на тему молодіжної політики та розвитку молоді, зануритись у світ молодіжної вуличної культури та спорту, отримати позитивні емоції та хоч на декілька годин дозволити собі безтурботність.
Програма заходів:
- 10.00 - кубок міського голови з пляжного волейболу (центральний пляж).
- 12.00-13.30 – панельна дискусія «Молодіжна політика в сучасних умовах: виклики, перспективи» (вхід в центральний парк).
- 13.00-16.00 – алея активного молодіжного дозвілля (понад 20 локацій). Центральний парк (центральна алея та алея парасольок).
- 13.30-15.00 – творчі виступи талановитої молоді (танцювальні та вокальні патріотичні номери, виступи у жанрі дефіле, бойового мистецтва тощо). Вхід в центральний парк.
- 18.30-20.00 – творчий акустичний вечір «Просто посиденьки» (Луцький міський молодіжний центр (колишній іподром).
Вхід вільний, але подбали й про благодійну складову, адже під час проведення вказаних заходів для деяких партнерських організацій волонтерського спрямування ви зможете лишити свій донат!
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Коментарі 1
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