Курс валют у Луцьку 12 серпня

Курс валют у Луцьку 12 серпня
12 серпня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.70.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.00, а продають за – 41.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.30.

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Теги: курс валют, гроші, Луцьк
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