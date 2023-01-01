На Волині господині засолили майже 400 літрів огірків для військових





Як розповіла Світлана Мороз, упродовж трьох днів жителі громади зносили огірки, що виростили самотужки.



Також господині з Дубового приносили часник, кріп і хрін. "Кожен хоче наблизити перемогу", — говорить волинянка.



Як розповіла секретарка Дубівської сільської ради Ольга Копанчук, волонтери вже передавали одну партію квашених огірків на передову. З її слів, майже 200 жителів громади зараз мобілізовано. Каже: хочеться потішити односельчан домашньою їжею, бо це дає моральну підтримку.



"Коли телефонуєш і кажеш, що передамо молодої картопельки і квашених огірків, то хлопці кажуть, що так. Хлопці чекають волонтерів", — зазначила жінка.



Зі слів волонтерки, господині Оксани Рокун, заквашують огірки для бійців як для своїх рідних: "Кріп, хрін, часник, а головне — любов і віра, що буде усе добре і перемога".



Ще один важливий інгредієнт — сіль, додає господиня Оксана Бондарчук. "Пора на огірки і ми їх квасимо. Дуже хочеться чимось допомагати. Можна квасити — квасимо, можна співати — співаємо", — говорить жінка.



За кілька днів партію засолених огірків волонтери повезуть військовим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 господинь із села Дубове Дубівської територіальної громади 11 серпня засолювали огірки, які згодом передадуть військовослужбовцям на передову. Усього заготовили 373 літри огірків.Як розповіла Суспільному волонтерка, упродовж трьох днів жителі громади зносили огірки, що виростили самотужки.Також господині з Дубового приносили часник, кріп і хрін. "Кожен хоче наблизити перемогу", — говорить волинянка.Як розповіла секретарка Дубівської сільської ради, волонтери вже передавали одну партію квашених огірків на передову. З її слів, майже 200 жителів громади зараз мобілізовано. Каже: хочеться потішити односельчан домашньою їжею, бо це дає моральну підтримку."Коли телефонуєш і кажеш, що передамо молодої картопельки і квашених огірків, то хлопці кажуть, що так. Хлопці чекають волонтерів", — зазначила жінка.Зі слів волонтерки, господині, заквашують огірки для бійців як для своїх рідних: "Кріп, хрін, часник, а головне — любов і віра, що буде усе добре і перемога".Ще один важливий інгредієнт — сіль, додає господиня. "Пора на огірки і ми їх квасимо. Дуже хочеться чимось допомагати. Можна квасити — квасимо, можна співати — співаємо", — говорить жінка.За кілька днів партію засолених огірків волонтери повезуть військовим.

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