Які гормональні аналізи можуть зробити українці безоплатно: пояснення НСЗУ





Про це повідомляє



В НСЗУ зауважили, що часто отримують питання, які гормональні дослідження є безоплатними в рамках Програми медичних гарантій, а тому вирішили роз'яснити це.



До переліку безоплатних аналізів належать гормональні дослідження:



• тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);

• трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);

• тиреотропний гормон (ТТГ);

• тиреоглобулін (ТГ);

• паратгормон (ПТГ);

• інсулін;

• адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);

• кортизол (гідрокортизон);

• соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);

• пролактин;

• фоллікулостимулюючий гормон;

• вазопресин (АДГ);

• норадреналін;

• хромогранін;

• тестостерон;

• естрадіол;

• інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);

• інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці можуть отримати всі необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження безплатно, за наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря.Про це повідомляє Національна служба здоров'я України В НСЗУ зауважили, що часто отримують питання, які гормональні дослідження є безоплатними в рамках Програми медичних гарантій, а тому вирішили роз'яснити це.До переліку безоплатних аналізів належать гормональні дослідження:• тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);• трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);• тиреотропний гормон (ТТГ);• тиреоглобулін (ТГ);• паратгормон (ПТГ);• інсулін;• адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);• кортизол (гідрокортизон);• соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);• пролактин;• фоллікулостимулюючий гормон;• вазопресин (АДГ);• норадреналін;• хромогранін;• тестостерон;• естрадіол;• інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);• інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію