Які гормональні аналізи можуть зробити українці безоплатно: пояснення НСЗУ

Які гормональні аналізи можуть зробити українці безоплатно: пояснення НСЗУ
Українці можуть отримати всі необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження безплатно, за наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

В НСЗУ зауважили, що часто отримують питання, які гормональні дослідження є безоплатними в рамках Програми медичних гарантій, а тому вирішили роз'яснити це.

До переліку безоплатних аналізів належать гормональні дослідження:

• тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);
• трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);
• тиреотропний гормон (ТТГ);
• тиреоглобулін (ТГ);
• паратгормон (ПТГ);
• інсулін;
• адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);
• кортизол (гідрокортизон);
• соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);
• пролактин;
• фоллікулостимулюючий гормон;
• вазопресин (АДГ);
• норадреналін;
• хромогранін;
• тестостерон;
• естрадіол;
• інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);
• інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

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Теги: аналізи, гормони
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