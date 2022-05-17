Росіяни скинули авіабомбу на Оріхів: загинув правоохоронець, 12 поранених

Росіяни скинули авіабомбу на Оріхів: загинув правоохоронець, 12 поранених
Уранці в суботу внаслідок ворожої атаки по Оріхову Запорізької області загинув правоохоронець, ще 12 людей поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Укрінформ.

«Уранці ворог ударив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких четверо працівників поліції», – написав він.

Загиблий – 31-річний капітан поліції.

Слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження, інформує поліція Запорізької області.

«Близько 8:40 ворожа КАБ влучила по одній з вулиць Оріхова Запорізької області. Від вибуху загинув поліцейський, ще четверо колег отримали поранення, двоє з них «важкі», – повідомили в поліції.

Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали восьмеро громадян, деякі з них також у важкому стані. Парамедики надали постраждалим першу медичну допомогу та наразі транспортують до медичних закладів.

За фактом скоєння РФ чергового воєнного злочину слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Оріхів, загиблі, авіаудар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейські розшукують 33-річного волинянина, який пішов з дому ще у липні
Сьогодні, 13:23
Росіяни скинули авіабомбу на Оріхів: загинув правоохоронець, 12 поранених
Сьогодні, 12:21
Які гормональні аналізи можуть зробити українці безоплатно: пояснення НСЗУ
Сьогодні, 11:28
На Волині господині засолили майже 400 літрів огірків для військових
Сьогодні, 10:26
Російська армія втратила в Україні ще 500 солдатів
Сьогодні, 10:01
Схожі новини
Росія завдала удару по єдиному робочому гіпермаркету у Херсоні: є загиблі Росія завдала удару по єдиному робочому гіпермаркету у Херсоні: є загиблі
03 травень, 11:48
Авіаудари на Чернігівщині: 8 людей загинули, 12 поранені Авіаудари на Чернігівщині: 8 людей загинули, 12 поранені
17 травень, 2022, 16:22
На Рівненщині прощаються із загиблими внаслідок авіаудару: серед них – волинянин. ФОТО На Рівненщині прощаються із загиблими внаслідок авіаудару: серед них – волинянин. ФОТО
16 березень, 2022, 11:53
У Чернігові загинуло 33 людини внаслідок авіаудару Росії. ФОТО У Чернігові загинуло 33 людини внаслідок авіаудару Росії. ФОТО
03 березень, 2022, 19:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські розшукують 33-річного волинянина, який пішов з дому ще у липні
Сьогодні, 13:23
 0
Росіяни скинули авіабомбу на Оріхів: загинув правоохоронець, 12 поранених
Сьогодні, 12:21
 0
Які гормональні аналізи можуть зробити українці безоплатно: пояснення НСЗУ
Сьогодні, 11:28
 0
На Волині господині засолили майже 400 літрів огірків для військових
Сьогодні, 10:26
 0
Російська армія втратила в Україні ще 500 солдатів
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8