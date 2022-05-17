Росіяни скинули авіабомбу на Оріхів: загинув правоохоронець, 12 поранених





Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає



«Уранці ворог ударив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких четверо працівників поліції», – написав він.



Загиблий – 31-річний капітан поліції.



Слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження, інформує поліція Запорізької області.



«Близько 8:40 ворожа КАБ влучила по одній з вулиць Оріхова Запорізької області. Від вибуху загинув поліцейський, ще четверо колег отримали поранення, двоє з них «важкі», – повідомили в поліції.



Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали восьмеро громадян, деякі з них також у важкому стані. Парамедики надали постраждалим першу медичну допомогу та наразі транспортують до медичних закладів.



За фактом скоєння РФ чергового воєнного злочину слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уранці в суботу внаслідок ворожої атаки по Оріхову Запорізької області загинув правоохоронець, ще 12 людей поранені.Про це повідомив міністр внутрішніх справ України, передає Укрінформ «Уранці ворог ударив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких четверо працівників поліції», – написав він.Загиблий – 31-річний капітан поліції.Слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження, інформує поліція Запорізької області.«Близько 8:40 ворожа КАБ влучила по одній з вулиць Оріхова Запорізької області. Від вибуху загинув поліцейський, ще четверо колег отримали поранення, двоє з них «важкі», – повідомили в поліції.Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали восьмеро громадян, деякі з них також у важкому стані. Парамедики надали постраждалим першу медичну допомогу та наразі транспортують до медичних закладів.За фактом скоєння РФ чергового воєнного злочину слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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