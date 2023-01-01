Поліцейські розшукують 33-річного волинянина, який пішов з дому ще у липні

Куца Юрія Федоровича, 11.12.1989 року народження, жителя села Трубки, Володимирського району.



Його місце знаходження встановлюють оперативники сектору кримінальної поліції ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.



Чоловік 24 липня пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети: зріст 180 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темно-русе, очі голубі, на правій руці татуювання у вигляді букви "Ю".



Був одягнений: у футболку з полосами чорного та червоного кольорів, сині джинси та кросівки.



За інформацією зниклого бачили вранці 24 липня у с. Шарпанці Червоноградського району, Львівської області.



Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розшукують, 11.12.1989 року народження, жителя села Трубки, Володимирського району.Його місце знаходження встановлюють оперативники сектору кримінальної поліції ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.Чоловік 24 липня пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває зараз – невідомо.зріст 180 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темно-русе, очі голубі, на правій руці татуювання у вигляді букви "Ю".Був одягнений: у футболку з полосами чорного та червоного кольорів, сині джинси та кросівки.За інформацією зниклого бачили вранці 24 липня у с. Шарпанці Червоноградського району, Львівської області.Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів:або

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