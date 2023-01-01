Російська армія втратила в Україні ще 500 солдатів
Сьогодні, 10:01
Українські захисники знищили ще 510 російських загарбників протягом доби 11 серпня.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб,
• танків ‒ 4295 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,
• артилерійських систем – 5053 (+10) од,
• РСЗВ – 713 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 472 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),
• крилатих ракет ‒ 1378 (+1),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,
• спеціальної техніки ‒ 759 (+3).
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Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб,
• танків ‒ 4295 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,
• артилерійських систем – 5053 (+10) од,
• РСЗВ – 713 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 472 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),
• крилатих ракет ‒ 1378 (+1),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,
• спеціальної техніки ‒ 759 (+3).
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