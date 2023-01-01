Російська армія втратила в Україні ще 500 солдатів





Про це інформує Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб,

• танків ‒ 4295 (+5) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,

• артилерійських систем – 5053 (+10) од,

• РСЗВ – 713 (+0) од,

• засобів ППО ‒ 472 (+1) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 313 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),

• крилатих ракет ‒ 1378 (+1),

• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,

• спеціальної техніки ‒ 759 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники знищили ще 510 російських загарбників протягом доби 11 серпня.Про це інформує Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб,• танків ‒ 4295 (+5) од,• бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,• артилерійських систем – 5053 (+10) од,• РСЗВ – 713 (+0) од,• засобів ППО ‒ 472 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 313 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),• крилатих ракет ‒ 1378 (+1),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,• спеціальної техніки ‒ 759 (+3).

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