Одруження, народження і успіхи на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня
11 серпень, 23:23
Позитив треба шукати у всьому – погоді, посмішці, доброму вчинку, смачній їжі, гарній компанії, доброму слові, а ще – у перемогах нашої армії на полі бою.
Сьогодні серед новин ми знайшли такий позитив:
На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО
У Мстишині учні місцевої гімназії, яка славиться своїми екологічними ініціативами, спільно з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром збирали трави для цілющих чаїв, призначених воїнам ЗСУ.
Вже невдовзі ароматні трави Волині, дбайливо зібрані, засушені та запаковані дитячими рученятами, зігріватимуть і лікуватимуть захисників на фронті. До складу цих чаїв увійшли різні інгредієнти: листя малини, суниці, чорничника, цвіт ромашки, липи та інших корисних рослин.
На Волині представники міськради купили військовим автомобіль. ВІДЕО
У Нововолинську представники виконавчого комітету міської ради зібрали кошти та придбали автомобіль для захисників України. Уже цього тижня авто вирушає на Схід до наших хлопців і буде працювати на Перемогу.
Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу
За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб,
• танків ‒ 4290 (+12) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,
• артилерійських систем – 5043 (+15) од,
• РСЗВ – 713 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 471 (+2) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,
• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,
• спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.
У Луцьку відбудеться навчання для рестораторів
15 та 16 серпня у центрі Дія.Бізнес пройде дводенний інтенсив «Де і коли розпочинається відповідальність ресторатора?» від Аліна Саць, Анни Черноти, Тетяни Акперової.
Експертки з Луцька розкажуть, як впровадити систему НАССР для закладів харчування.
Дводенну програму події дивіться на сайті Дія.Бізнес у Луцьку.
У Луцьку відкрили виставку світлин, автором яких є воїн волинської бригади
Сьогодні, 11 серпня, у Луцьку відкрили благодійну фотовиставку «Дні світла: Дух та почуття щойно звільненого Херсона». В арт-галереї, що розташована у центральному універмазі, розмістили 25 документальних світлин фотографа Антона Балана.
«12 листопада 2022 року, на другий день після звільнення Херсона, я зрозумів, що маю робити те, що потрібно: документувати найважливіше з того що бачу. Море людей, що лишалися, пишалися, терпіли, допомагали, переховували, плакали, кріпилися й молилися, аби цей день настав швидше. Аби їх близькі його побачили. Так народився мій документальний фотопроєкт «Дні світла», що розповідає про атмосферу та емоції щойно звільненого Херсона», – ділиться Антон.
На Волині військовий одружився з коханою: освідчився у Краматорську, а скріпили союз – у Ковелі
Сьогодні, 11 серпня, перша пара взяла шлюб у Ковельському ЦНАПі, який отримав право проводити Державну реєстрацію актів цивільного стану: військовий Артур Бєлік, який днями завершив проходити реабілітацію після поранення, та його обраниця Іванна Лябук.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"Для того, щоб подія була пам’ятною, а громада дізналася про те, що така послуга вже доступна і в нашому ЦНАПі, церемонію, як виняток, провели в моєму робочому кабінеті. Артур освідчився коханій в прифронтовому Краматорську, а скріпили союз — уже в Ковелі. Мав за честь вітати молодят, їхніх батьків, друзів. Привітати Артура прийшли і його побратими. Яка це радість - бачити щасливі усмішки!
Дуже хочу бачити в цьому гарний знак для всіх нас. Молодятам — многії літа й будувати свою родину в країні вільних людей, в Україні, яка перемогла. Артур якраз із тих, хто цю перемогу наближає", - йдеться в повідомленні.
«Завдяки йому я навчився ходити»: військовий з Волині забрав сина і дружину з пологового
11 серпня військовослужбовець Сергій Копищик, який торік в липні втратив на війні обидві ноги, а нині вчиться ходити на протезах — забрав новонародженого сина і дружину із Луцького пологового будинку.
Боєць розповів: батьком став 9 серпня. Первістка назвали Марком. "Щасливий, дуже щасливий! Завдяки йому я так швидко навчився ходити, став на протези", — сказав Сергій Копищик.
Хлопчик народився із вагою два кілограми 920 грамів та зростом 49 сантиметрів.
"Я навіть не вірю, що це вже відбулося, що в нас вже є дитина. У мене таке відчуття, що хтось прийде і його забере, але віддавати нікому не хочеться вже", — говорить Світлана Копищик.
Коли дружина народжувала – Сергій був поруч. Каже: дуже хотів підтримати Світлану, адже і його лікування після поранення, і реабілітацію вони пройшли разом.
"Вона постійно була зі мною, підтримувала кожен день. То що, я не міг її підтримати тих пару годин. Я, правда, і позеленів, і посинів – але витримав! Найчудовіший момент — коли сина дістали і на неї поклали, я побачив його, а потім почув його... Заради такого моменту я б радив усім чоловікам бути присутнім на пологах", – додав Сергій.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні серед новин ми знайшли такий позитив:
На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО
У Мстишині учні місцевої гімназії, яка славиться своїми екологічними ініціативами, спільно з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром збирали трави для цілющих чаїв, призначених воїнам ЗСУ.
Вже невдовзі ароматні трави Волині, дбайливо зібрані, засушені та запаковані дитячими рученятами, зігріватимуть і лікуватимуть захисників на фронті. До складу цих чаїв увійшли різні інгредієнти: листя малини, суниці, чорничника, цвіт ромашки, липи та інших корисних рослин.
На Волині представники міськради купили військовим автомобіль. ВІДЕО
У Нововолинську представники виконавчого комітету міської ради зібрали кошти та придбали автомобіль для захисників України. Уже цього тижня авто вирушає на Схід до наших хлопців і буде працювати на Перемогу.
Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу
За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб,
• танків ‒ 4290 (+12) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,
• артилерійських систем – 5043 (+15) од,
• РСЗВ – 713 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 471 (+2) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,
• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,
• спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.
У Луцьку відбудеться навчання для рестораторів
15 та 16 серпня у центрі Дія.Бізнес пройде дводенний інтенсив «Де і коли розпочинається відповідальність ресторатора?» від Аліна Саць, Анни Черноти, Тетяни Акперової.
Експертки з Луцька розкажуть, як впровадити систему НАССР для закладів харчування.
Дводенну програму події дивіться на сайті Дія.Бізнес у Луцьку.
У Луцьку відкрили виставку світлин, автором яких є воїн волинської бригади
Сьогодні, 11 серпня, у Луцьку відкрили благодійну фотовиставку «Дні світла: Дух та почуття щойно звільненого Херсона». В арт-галереї, що розташована у центральному універмазі, розмістили 25 документальних світлин фотографа Антона Балана.
«12 листопада 2022 року, на другий день після звільнення Херсона, я зрозумів, що маю робити те, що потрібно: документувати найважливіше з того що бачу. Море людей, що лишалися, пишалися, терпіли, допомагали, переховували, плакали, кріпилися й молилися, аби цей день настав швидше. Аби їх близькі його побачили. Так народився мій документальний фотопроєкт «Дні світла», що розповідає про атмосферу та емоції щойно звільненого Херсона», – ділиться Антон.
На Волині військовий одружився з коханою: освідчився у Краматорську, а скріпили союз – у Ковелі
Сьогодні, 11 серпня, перша пара взяла шлюб у Ковельському ЦНАПі, який отримав право проводити Державну реєстрацію актів цивільного стану: військовий Артур Бєлік, який днями завершив проходити реабілітацію після поранення, та його обраниця Іванна Лябук.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"Для того, щоб подія була пам’ятною, а громада дізналася про те, що така послуга вже доступна і в нашому ЦНАПі, церемонію, як виняток, провели в моєму робочому кабінеті. Артур освідчився коханій в прифронтовому Краматорську, а скріпили союз — уже в Ковелі. Мав за честь вітати молодят, їхніх батьків, друзів. Привітати Артура прийшли і його побратими. Яка це радість - бачити щасливі усмішки!
Дуже хочу бачити в цьому гарний знак для всіх нас. Молодятам — многії літа й будувати свою родину в країні вільних людей, в Україні, яка перемогла. Артур якраз із тих, хто цю перемогу наближає", - йдеться в повідомленні.
«Завдяки йому я навчився ходити»: військовий з Волині забрав сина і дружину з пологового
11 серпня військовослужбовець Сергій Копищик, який торік в липні втратив на війні обидві ноги, а нині вчиться ходити на протезах — забрав новонародженого сина і дружину із Луцького пологового будинку.
Боєць розповів: батьком став 9 серпня. Первістка назвали Марком. "Щасливий, дуже щасливий! Завдяки йому я так швидко навчився ходити, став на протези", — сказав Сергій Копищик.
Хлопчик народився із вагою два кілограми 920 грамів та зростом 49 сантиметрів.
"Я навіть не вірю, що це вже відбулося, що в нас вже є дитина. У мене таке відчуття, що хтось прийде і його забере, але віддавати нікому не хочеться вже", — говорить Світлана Копищик.
Коли дружина народжувала – Сергій був поруч. Каже: дуже хотів підтримати Світлану, адже і його лікування після поранення, і реабілітацію вони пройшли разом.
"Вона постійно була зі мною, підтримувала кожен день. То що, я не міг її підтримати тих пару годин. Я, правда, і позеленів, і посинів – але витримав! Найчудовіший момент — коли сина дістали і на неї поклали, я побачив його, а потім почув його... Заради такого моменту я б радив усім чоловікам бути присутнім на пологах", – додав Сергій.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Одруження, народження і успіхи на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня
11 серпень, 23:23
Завтра на світанку Луцьк зустріне гуманітарну місію «На щиті»
11 серпень, 22:58
«Завдяки йому я навчився ходити»: військовий з Волині забрав сина і дружину з пологового
11 серпень, 22:25
Частина Луцька залишилася без гарячої води
11 серпень, 22:01
Медіа