Одруження, народження і успіхи на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня

Позитив треба шукати у всьому – погоді, посмішці, доброму вчинку, смачній їжі, гарній компанії, доброму слові, а ще – у перемогах нашої армії на полі бою.Сьогодні серед новин ми знайшли такий позитив:У Мстишині учні місцевої гімназії, яка славиться своїми екологічними ініціативами, спільно з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром збирали трави для цілющих чаїв, призначених воїнам ЗСУ.Вже невдовзі ароматні трави Волині, дбайливо зібрані, засушені та запаковані дитячими рученятами, зігріватимуть і лікуватимуть захисників на фронті. До складу цих чаїв увійшли різні інгредієнти: листя малини, суниці, чорничника, цвіт ромашки, липи та інших корисних рослин.У Нововолинську представники виконавчого комітету міської ради зібрали кошти та придбали автомобіль для захисників України. Уже цього тижня авто вирушає на Схід до наших хлопців і буде працювати на Перемогу.За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб,• танків ‒ 4290 (+12) од,• бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,• артилерійських систем – 5043 (+15) од,• РСЗВ – 713 (+2) од,• засобів ППО ‒ 471 (+2) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 313 (+0) од,• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,• спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.15 та 16 серпня у центрі Дія.Бізнес пройде дводенний інтенсив «Де і коли розпочинається відповідальність ресторатора?» відЕкспертки з Луцька розкажуть, як впровадити систему НАССР для закладів харчування.Дводенну програму події дивіться на сайтіСьогодні, 11 серпня, у Луцьку відкрили благодійну фотовиставку «Дні світла: Дух та почуття щойно звільненого Херсона». В арт-галереї, що розташована у центральному універмазі, розмістили 25 документальних світлин фотографа«12 листопада 2022 року, на другий день після звільнення Херсона, я зрозумів, що маю робити те, що потрібно: документувати найважливіше з того що бачу. Море людей, що лишалися, пишалися, терпіли, допомагали, переховували, плакали, кріпилися й молилися, аби цей день настав швидше. Аби їх близькі його побачили. Так народився мій документальний фотопроєкт «Дні світла», що розповідає про атмосферу та емоції щойно звільненого Херсона», – ділиться Антон.Сьогодні, 11 серпня, перша пара взяла шлюб у Ковельському ЦНАПі, який отримав право проводити Державну реєстрацію актів цивільного стану: військовий Артур Бєлік, який днями завершив проходити реабілітацію після поранення, та його обраниця Іванна Лябук.Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка."Для того, щоб подія була пам’ятною, а громада дізналася про те, що така послуга вже доступна і в нашому ЦНАПі, церемонію, як виняток, провели в моєму робочому кабінеті. Артур освідчився коханій в прифронтовому Краматорську, а скріпили союз — уже в Ковелі. Мав за честь вітати молодят, їхніх батьків, друзів. Привітати Артура прийшли і його побратими. Яка це радість - бачити щасливі усмішки!Дуже хочу бачити в цьому гарний знак для всіх нас. Молодятам — многії літа й будувати свою родину в країні вільних людей, в Україні, яка перемогла. Артур якраз із тих, хто цю перемогу наближає", - йдеться в повідомленні.11 серпня військовослужбовець, який торік в липні втратив на війні обидві ноги, а нині вчиться ходити на протезах — забрав новонародженого сина і дружину із Луцького пологового будинку.Боєць розповів: батьком став 9 серпня. Первістка назвали Марком. "Щасливий, дуже щасливий! Завдяки йому я так швидко навчився ходити, став на протези", — сказав Сергій Копищик.Хлопчик народився із вагою два кілограми 920 грамів та зростом 49 сантиметрів."Я навіть не вірю, що це вже відбулося, що в нас вже є дитина. У мене таке відчуття, що хтось прийде і його забере, але віддавати нікому не хочеться вже", — говоритьКоли дружина народжувала – Сергій був поруч. Каже: дуже хотів підтримати Світлану, адже і його лікування після поранення, і реабілітацію вони пройшли разом."Вона постійно була зі мною, підтримувала кожен день. То що, я не міг її підтримати тих пару годин. Я, правда, і позеленів, і посинів – але витримав! Найчудовіший момент — коли сина дістали і на неї поклали, я побачив його, а потім почув його... Заради такого моменту я б радив усім чоловікам бути присутнім на пологах", – додав Сергій.