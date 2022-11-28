У Луцьку відкрили виставку світлин, автором яких є воїн волинської бригади

Антона Балана.



Фотовиставку вже продемонстрували у Києві, Черкасах, Дніпрі, Івано-Франківську, Коломиї, Львові, Володимирі, Трускавці та Рівному.



На початку повномасштабного вторгнення фотограф вступив у лави Херсонської ТрО, аби захистити рідне місто. Антон Балан пережив вісім з половиною місяців окупації та зафіксував на камеру емоції жителів щойно звільненого Херсону. Нині Антон – військовослужбовець 14-ої окремої механізованої бригади.



«12 листопада 2022 року, на другий день після звільнення Херсона, я зрозумів, що маю робити те, що потрібно: документувати найважливіше з того що бачу. Море людей, що лишалися, пишалися, терпіли, допомагали, переховували, плакали, кріпилися й молилися, аби цей день настав швидше. Аби їх близькі його побачили. Так народився мій документальний фотопроєкт «Дні світла», що розповідає про атмосферу та емоції щойно звільненого Херсона», – ділиться Антон.



Виставка складається з 25 світлин, обраних для друку з понад 270 документальних фотографій авторського проєкту Балана. Вони – про емоції жителів окупованого міста, у якому не було води, електрики, опалення, зв’язку та інтернету.



«Назва «Дні світла», бо тижні до та тижні потому Херсон вкривали щільні, тягучі хмари та туман, що не пропускали й промінця сонця. Лишень у перші дні звільнення небо прояснилося. Люди підхопили цей дарунок у посмішках та ділилися його теплом одне з одним. Тепер я бажаю, аби інші люди зарядилися щирістю херсонців. Аби ці світлини приносили радість, розуміння, гарний настрій та віру у світле майбутнє. Бажаю допомогти нашим захисникам якнайшвидше принести такі «дні світла» на усі вулиці українських міст та сіл, що лишаються в окупації», – розповідає Антон.



Зауважимо, що фотовиставка – благодійна. Кожен відвідувач має можливість підтримати збір коштів на нагальні потреби Сил оборони України.



Про важливість відкриття документальної виставки, присвяченої звільненню від окупації міста Херсон, розповіла голова ГО «Школа Медіапатріотів» Яна Бойко.



«Документувати російсько-українську війну – складна і насправді героїчна справа. І надзвичайно важлива, оскільки ми маємо досвід, коли національна памʼять, національна ідентичність, національна історія століттями стиралися та знищувалися, штучно замінювалися пропагандистською імперською ідеологією. Але документування війни – це не лише про злочини й біль. Це й про звільнення, й про єдність, про стійкість. Про перемогу світла над темрявою. І цей бік нашої боротьби також не менш важливо фіксувати й доносити до людей, як в самій Україні, так і в інших країнах. Адже це саме те, що врешті-решт нас всіх єднає і підтримує – спільні віра та впевненість у нашій Перемозі», – зазначила пані Яна.



Триватиме виставка тиждень – до 27 серпня. Переглянути фото можуть усі охочі щодня з 9:00 до 21:00. Вхід – вільний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 серпня, у Луцьку відкрили благодійну фотовиставку «Дні світла: Дух та почуття щойно звільненого Херсона» . В арт-галереї, що розташована у центральному універмазі, розмістили 25 документальних світлин фотографаФотовиставку вже продемонстрували у Києві, Черкасах, Дніпрі, Івано-Франківську, Коломиї, Львові, Володимирі, Трускавці та Рівному.На початку повномасштабного вторгнення фотограф вступив у лави Херсонської ТрО, аби захистити рідне місто. Антон Балан пережив вісім з половиною місяців окупації та зафіксував на камеру емоції жителів щойно звільненого Херсону. Нині Антон – військовослужбовець 14-ої окремої механізованої бригади.«12 листопада 2022 року, на другий день після звільнення Херсона, я зрозумів, що маю робити те, що потрібно: документувати найважливіше з того що бачу. Море людей, що лишалися, пишалися, терпіли, допомагали, переховували, плакали, кріпилися й молилися, аби цей день настав швидше. Аби їх близькі його побачили. Так народився мій документальний фотопроєкт «Дні світла», що розповідає про атмосферу та емоції щойно звільненого Херсона», – ділиться Антон.Виставка складається з 25 світлин, обраних для друку з понад 270 документальних фотографій авторського проєкту Балана. Вони – про емоції жителів окупованого міста, у якому не було води, електрики, опалення, зв’язку та інтернету.«Назва «Дні світла», бо тижні до та тижні потому Херсон вкривали щільні, тягучі хмари та туман, що не пропускали й промінця сонця. Лишень у перші дні звільнення небо прояснилося. Люди підхопили цей дарунок у посмішках та ділилися його теплом одне з одним. Тепер я бажаю, аби інші люди зарядилися щирістю херсонців. Аби ці світлини приносили радість, розуміння, гарний настрій та віру у світле майбутнє. Бажаю допомогти нашим захисникам якнайшвидше принести такі «дні світла» на усі вулиці українських міст та сіл, що лишаються в окупації», – розповідає Антон.Зауважимо, що фотовиставка – благодійна. Кожен відвідувач має можливість підтримати збір коштів на нагальні потреби Сил оборони України.Про важливість відкриття документальної виставки, присвяченої звільненню від окупації міста Херсон, розповіла голова ГО «Школа Медіапатріотів»«Документувати російсько-українську війну – складна і насправді героїчна справа. І надзвичайно важлива, оскільки ми маємо досвід, коли національна памʼять, національна ідентичність, національна історія століттями стиралися та знищувалися, штучно замінювалися пропагандистською імперською ідеологією. Але документування війни – це не лише про злочини й біль. Це й про звільнення, й про єдність, про стійкість. Про перемогу світла над темрявою. І цей бік нашої боротьби також не менш важливо фіксувати й доносити до людей, як в самій Україні, так і в інших країнах. Адже це саме те, що врешті-решт нас всіх єднає і підтримує – спільні віра та впевненість у нашій Перемозі», – зазначила пані Яна.Триватиме виставка тиждень – до 27 серпня. Переглянути фото можуть усі охочі щодня з 9:00 до 21:00. Вхід – вільний.

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