Рф хоче просувати армію Білорусі як силу, яка протистоїть НАТО, – британська розвідка





Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише



7 серпня 2023 року Міністерство оборони Білорусі оголосило, що 6-та окрема гвардійська механізована бригада (6 ОМСБр) проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі, поблизу польського та литовського кордонів. У міністерстві повідомили, що навчання мають на меті врахувати досвід, отриманий російськими військовими в Україні.



"Існує реальна ймовірність того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнера", які виконуватимуть роль інструкторів.



У британській розвідці вважають, що ці спеціальні навчання, швидше за все, є частиною звичайного циклу підготовки білоруських військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові навчання 6-тої окремої гвардійської механізованої бригади у Білорусі є частиною звичайного циклу підготовки білоруських військових, однак рф майже напевно прагне просувати білоруські сили як позицію проти НАТО.Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише Суспільне 7 серпня 2023 року Міністерство оборони Білорусі оголосило, що 6-та окрема гвардійська механізована бригада (6 ОМСБр) проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі, поблизу польського та литовського кордонів. У міністерстві повідомили, що навчання мають на меті врахувати досвід, отриманий російськими військовими в Україні."Існує реальна ймовірність того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнера", які виконуватимуть роль інструкторів.У британській розвідці вважають, що ці спеціальні навчання, швидше за все, є частиною звичайного циклу підготовки білоруських військових.

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