Білоруський ресурс поширив фейк про холеру в Україні

Білоруський ресурс поширив фейк про холеру в Україні
Учора, 10 серпня, білоруський ресурс «ЖЁЛТЫЕ СЛИВЫ» опублікував інформацію про те, що в Україні зафіксували спалах холери.

Повідомлення про початок епідемії розмістили у своєму телеграм-каналі та на сайті.

Білоруси пишуть, що українські ЗМІ нібито замовчують проблему, про яку розповсюджують чутки у пабліках. Таку катастрофу, як стверджує пропагандистський ресурс, спричинили трупи, що розкладаються, і поховання, влаштовані з порушенням санітарних правил.

«А ще не забуваємо про Каховську ГЕС і екологічну катастрофу, що стала наслідком підриву», – пишуть білоруси. Тут хочемо запевнити, що українці добре пам'ятають про цей російський злочин.

Білоруський ресурс поширив фейк про холеру в Україні

«ЖЁЛТЫЕ СЛИВЫ» зазначають, що епідемія холери нібито вирує на Одещині. Окрім того, у поширенні захворювання звинувачують військовослужбовців 41-ї ОМБр, які приїхали на лікування до одеських шпиталів та, як пишуть білоруси, привезли із собою «подарунки».

Утім, ця інформація – фейк. Сьогодні, 11 серпня, Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Україні випадків холери не зафіксовано. Ба більше, підозри, які, зрештою, у МОЗ не підтвердили, були на території Запорізької та Чернігівській областей, а не на Одещині, як запевняють білоруси.

«З червня було зафіксовано декілька підозр, які відпрацьовувалися відповідно до національних протоколів. Підозри на холеру були зафіксовані у Запорізькій та Чернігівській областях. Швидкі тести показували позитивні результати, але під час епідемічного розслідування та лабораторних досліджень діагноз холера було знято», – повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Окрім обстеження хворих з підозрою на холеру, фахівці центрів контролю та профілактики хвороб проводять також дослідження зразків навколишнього середовища. Зокрема, моніторинг прісної та морської води. За результатами досліджень 5 909 проб, штамів холери не виявлено в жодному випадку.

«Додатково посилене спостереження за холерою було розгорнуто на території постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей, обстежено 3 334 особи із гострою кишковою інфекцією та досліджено 2 443 проби із об’єктів довкілля», – додали у пресслужбі МОЗ.

Варто також підкреслити, що у міністерстві вживають заходів щодо недопущення виникнення та розповсюдження холери і на випадок спалаху маю план дій.

Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.


Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.

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Теги: холера, фейк, білоруси
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