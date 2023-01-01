Білоруський ресурс поширив фейк про холеру в Україні





Повідомлення про початок епідемії розмістили у своєму телеграм-каналі та на сайті.



Білоруси пишуть, що українські ЗМІ нібито замовчують проблему, про яку розповсюджують чутки у пабліках. Таку катастрофу, як стверджує пропагандистський ресурс, спричинили трупи, що розкладаються, і поховання, влаштовані з порушенням санітарних правил.



«А ще не забуваємо про Каховську ГЕС і екологічну катастрофу, що стала наслідком підриву», – пишуть білоруси. Тут хочемо запевнити, що українці добре пам'ятають про цей російський злочин.





«ЖЁЛТЫЕ СЛИВЫ» зазначають, що епідемія холери нібито вирує на Одещині. Окрім того, у поширенні захворювання звинувачують військовослужбовців 41-ї ОМБр, які приїхали на лікування до одеських шпиталів та, як пишуть білоруси, привезли із собою «подарунки».



Утім, ця інформація – фейк. Сьогодні, 11 серпня,



«З червня було зафіксовано декілька підозр, які відпрацьовувалися відповідно до національних протоколів. Підозри на холеру були зафіксовані у Запорізькій та Чернігівській областях. Швидкі тести показували позитивні результати, але під час епідемічного розслідування та лабораторних досліджень діагноз холера було знято», – повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.



Окрім обстеження хворих з підозрою на холеру, фахівці центрів контролю та профілактики хвороб проводять також дослідження зразків навколишнього середовища. Зокрема, моніторинг прісної та морської води. За результатами досліджень 5 909 проб, штамів холери не виявлено в жодному випадку.



«Додатково посилене спостереження за холерою було розгорнуто на території постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей, обстежено 3 334 особи із гострою кишковою інфекцією та досліджено 2 443 проби із об’єктів довкілля», – додали у пресслужбі МОЗ.



Варто також підкреслити, що у міністерстві вживають заходів щодо недопущення виникнення та розповсюдження холери і на випадок спалаху маю план дій.



Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.





Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 10 серпня, білоруський ресурс «ЖЁЛТЫЕ СЛИВЫ» опублікував інформацію про те, що в Україні зафіксували спалах холери.Повідомлення про початок епідемії розмістили у своєму телеграм-каналі та на сайті.Білоруси пишуть, що українські ЗМІ нібито замовчують проблему, про яку розповсюджують чутки у пабліках. Таку катастрофу, як стверджує пропагандистський ресурс, спричинили трупи, що розкладаються, і поховання, влаштовані з порушенням санітарних правил.«А ще не забуваємо про Каховську ГЕС і екологічну катастрофу, що стала наслідком підриву», – пишуть білоруси. Тут хочемо запевнити, що українці добре пам'ятають про цей російський злочин.«ЖЁЛТЫЕ СЛИВЫ» зазначають, що епідемія холери нібито вирує на Одещині. Окрім того, у поширенні захворювання звинувачують військовослужбовців 41-ї ОМБр, які приїхали на лікування до одеських шпиталів та, як пишуть білоруси, привезли із собою «подарунки».Утім,. Сьогодні, 11 серпня, Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Україні випадків холери не зафіксовано. Ба більше, підозри, які, зрештою, у МОЗ не підтвердили, були на території Запорізької та Чернігівській областей, а не на Одещині, як запевняють білоруси.«З червня було зафіксовано декілька підозр, які відпрацьовувалися відповідно до національних протоколів. Підозри на холеру були зафіксовані у Запорізькій та Чернігівській областях. Швидкі тести показували позитивні результати, але під час епідемічного розслідування та лабораторних досліджень діагноз холера було знято», – повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікарОкрім обстеження хворих з підозрою на холеру, фахівці центрів контролю та профілактики хвороб проводять також дослідження зразків навколишнього середовища. Зокрема, моніторинг прісної та морської води. За результатами досліджень 5 909 проб, штамів холери не виявлено в жодному випадку.«Додатково посилене спостереження за холерою було розгорнуто на території постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей, обстежено 3 334 особи із гострою кишковою інфекцією та досліджено 2 443 проби із об’єктів довкілля», – додали у пресслужбі МОЗ.Варто також підкреслити, що у міністерстві вживають заходів щодо недопущення виникнення та розповсюдження холери і на випадок спалаху маю план дій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію