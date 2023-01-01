Двоє військових з Волині отримали нагороди від Головнокомандувача Залужного

Валерія Залужного.



Про це



Віктор Кальчук та Михайло Вендичанський отримали нагрудні знаки за виконання бойових завдань.



Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив воїнів почесними нагрудними відзнаками «Золотий Хрест».



Зазначимо, що нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань.



"Висловлюю щиру вдячність військовим від імені усіх жителів Ківерцівської громади за мужність та відвагу, за те, що ви віддаєте весь свій час та сили для захисту України та кожного з нас. Дуже шануємо вас і пишаємося, що в нашій громаді є такі захисники, як Віктор Кальчук та Михайло Вендичанський",- коментує міський голова Олександр Ковальчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє військових з Ківерцівської громади отримали нагороди від ГоловнокомандувачаПро це повідомляють у громаді.таотримали нагрудні знаки за виконання бойових завдань.Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив воїнів почесними нагрудними відзнаками «Золотий Хрест».Зазначимо, що нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань."Висловлюю щиру вдячність військовим від імені усіх жителів Ківерцівської громади за мужність та відвагу, за те, що ви віддаєте весь свій час та сили для захисту України та кожного з нас. Дуже шануємо вас і пишаємося, що в нашій громаді є такі захисники, як Віктор Кальчук та Михайло Вендичанський",- коментує міський голова

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