Двоє військових з Волині отримали нагороди від Головнокомандувача Залужного

Двоє військових з Волині отримали нагороди від Головнокомандувача Залужного
Двоє військових з Ківерцівської громади отримали нагороди від Головнокомандувача Валерія Залужного.

Про це повідомляють у громаді.

Віктор Кальчук та Михайло Вендичанський отримали нагрудні знаки за виконання бойових завдань.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив воїнів почесними нагрудними відзнаками «Золотий Хрест».

Зазначимо, що нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань.

"Висловлюю щиру вдячність військовим від імені усіх жителів Ківерцівської громади за мужність та відвагу, за те, що ви віддаєте весь свій час та сили для захисту України та кожного з нас. Дуже шануємо вас і пишаємося, що в нашій громаді є такі захисники, як Віктор Кальчук та Михайло Вендичанський",- коментує міський голова Олександр Ковальчук.
Двоє військових з Волині отримали нагороди від Головнокомандувача Залужного

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Теги: Волиняни, нагорода, Залужний
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