На Луганщині загинув Герой з Волині Михайло Мітура

Мітура Михайло Іванович, 03.06.1983 року народження.



Про це



Чоловік був призваний 21.06.2022 року на військову службу по мобілізації до складу військової частини м. Житомир.



"Солдат Мітура Михайло Іванович, загинув 17.07.2023 року під час виконання бойового завдання, щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоселівське Луганської області. Щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким. Вічна шана, честь і слава Герою!" - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях за незалежність України загинув житель с. Ржищів Мар’янівської громади, 03.06.1983 року народження.Про це повідомили у громаді.Чоловік був призваний 21.06.2022 року на військову службу по мобілізації до складу військової частини м. Житомир."Солдат Мітура Михайло Іванович, загинув 17.07.2023 року під час виконання бойового завдання, щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоселівське Луганської області. Щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким. Вічна шана, честь і слава Герою!" - йдеться у повідомленні.

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