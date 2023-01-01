19 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу ВолиніТакож день народження 19 липня у ексдепутата Луцької міської ради, ексдепутата Волинської обласної радита журналістки(на фото).Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».