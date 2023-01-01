Про світовий рекорд, встановлений лучанином, і «Фаберже»: добрі новини від ВолиньPost за 18 липня

Ми – традиційно з добрими новинами! Сьогодні – про спорт, мистецтво і втрати ворога.Отже, 18 липня ми писали про таке:Волинські діти побували у польському місті Отвоцьк, яке є партнером Нововолинська. Відпочинок тривав тиждень. Дітки побували на екскурсіях, брали участь у заходах, познайомилися з польською культурою і набралися позитивної енергії для нового навчального року.Цього літа за підтримки міст-партнерів Нововолинська вже вдалося оздоровити понад сто школярів. Ще 50 зараз відпочивають у Білгораї. Також поїздки відбудуться і в серпні.З початку дії державної програми волиняни вже отримали 130 кредитів на загальну суму 160 млн грн. Це – найвищий показник в Україні, після Київської області та міста Києва. Головна перевага – можливість придбати житло в іпотеку під 3%.На чемпіонаті Світу з пауерліфтингу в місті Блу-Спрінгс штат Міссурі лучанинпосів 1 місце в дисципліні «Жим штанги лежачи», з результатом 65 кг.Цей результат став новим світовим рекордом для дітей віком 12 років.З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 239 010 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 239 010 (+710) осіб,◾ танків ‒ 4119 (+4) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8 051 (+17) од,◾ артилерійських систем – 4 542 (+38) од,◾ РСЗВ – 689 (+4) од,◾ засобів ППО ‒ 428 (+0) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11),◾ крилатих ракет ‒ 1 273 (+0),◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 086 (+27) од,◾ спеціальної техніки ‒ 677 (+0).Майстер з Володимира, якого називають волинський «Фаберже», створив черговий виріб із яєчної шкарлупи. Цього разу працював на двох гусячих шкарлупах, з яких вийшло серце інкрустоване камінням. Виріб такого типу митець зробив не вперше, але саме його хоче залишити у власній колекції.На території Луцького молодіжного центру відкрили облаштований другий міський город. Господарювати на ділянці площею 16 квадратних метрів зможуть молоді люди та підлітки.