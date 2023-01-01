Про світовий рекорд, встановлений лучанином, і «Фаберже»: добрі новини від ВолиньPost за 18 липня
18 липень, 23:23
Ми – традиційно з добрими новинами! Сьогодні – про спорт, мистецтво і втрати ворога.
Отже, 18 липня ми писали про таке:
Школярі з Волині оздоровлювалися в Польщі. ФОТО
Волинські діти побували у польському місті Отвоцьк, яке є партнером Нововолинська. Відпочинок тривав тиждень. Дітки побували на екскурсіях, брали участь у заходах, познайомилися з польською культурою і набралися позитивної енергії для нового навчального року.
Цього літа за підтримки міст-партнерів Нововолинська вже вдалося оздоровити понад сто школярів. Ще 50 зараз відпочивають у Білгораї. Також поїздки відбудуться і в серпні.
Волинь – серед лідерів програми «єОселя»
З початку дії державної програми волиняни вже отримали 130 кредитів на загальну суму 160 млн грн. Це – найвищий показник в Україні, після Київської області та міста Києва. Головна перевага – можливість придбати житло в іпотеку під 3%.
Школяр з Луцька встановив світовий рекорд з жиму лежачи у США
На чемпіонаті Світу з пауерліфтингу в місті Блу-Спрінгс штат Міссурі лучанин Кирило Коцага посів 1 місце в дисципліні «Жим штанги лежачи», з результатом 65 кг.
Цей результат став новим світовим рекордом для дітей віком 12 років.
ЗСУ знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки
З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 239 010 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 239 010 (+710) осіб,
◾ танків ‒ 4119 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8 051 (+17) од,
◾ артилерійських систем – 4 542 (+38) од,
◾ РСЗВ – 689 (+4) од,
◾ засобів ППО ‒ 428 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11),
◾ крилатих ракет ‒ 1 273 (+0),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 086 (+27) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 677 (+0).
Серце з яєчної шкарлупи створив волинський «Фаберже»
Майстер з Володимира Анатолій Бойко, якого називають волинський «Фаберже», створив черговий виріб із яєчної шкарлупи. Цього разу працював на двох гусячих шкарлупах, з яких вийшло серце інкрустоване камінням. Виріб такого типу митець зробив не вперше, але саме його хоче залишити у власній колекції.
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У Луцьку відкрили другий міський город. ВІДЕО
На території Луцького молодіжного центру відкрили облаштований другий міський город. Господарювати на ділянці площею 16 квадратних метрів зможуть молоді люди та підлітки.
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Отже, 18 липня ми писали про таке:
Школярі з Волині оздоровлювалися в Польщі. ФОТО
Волинські діти побували у польському місті Отвоцьк, яке є партнером Нововолинська. Відпочинок тривав тиждень. Дітки побували на екскурсіях, брали участь у заходах, познайомилися з польською культурою і набралися позитивної енергії для нового навчального року.
Цього літа за підтримки міст-партнерів Нововолинська вже вдалося оздоровити понад сто школярів. Ще 50 зараз відпочивають у Білгораї. Також поїздки відбудуться і в серпні.
Волинь – серед лідерів програми «єОселя»
З початку дії державної програми волиняни вже отримали 130 кредитів на загальну суму 160 млн грн. Це – найвищий показник в Україні, після Київської області та міста Києва. Головна перевага – можливість придбати житло в іпотеку під 3%.
Школяр з Луцька встановив світовий рекорд з жиму лежачи у США
На чемпіонаті Світу з пауерліфтингу в місті Блу-Спрінгс штат Міссурі лучанин Кирило Коцага посів 1 місце в дисципліні «Жим штанги лежачи», з результатом 65 кг.
Цей результат став новим світовим рекордом для дітей віком 12 років.
ЗСУ знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки
З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 239 010 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 239 010 (+710) осіб,
◾ танків ‒ 4119 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8 051 (+17) од,
◾ артилерійських систем – 4 542 (+38) од,
◾ РСЗВ – 689 (+4) од,
◾ засобів ППО ‒ 428 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11),
◾ крилатих ракет ‒ 1 273 (+0),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 086 (+27) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 677 (+0).
Серце з яєчної шкарлупи створив волинський «Фаберже»
Майстер з Володимира Анатолій Бойко, якого називають волинський «Фаберже», створив черговий виріб із яєчної шкарлупи. Цього разу працював на двох гусячих шкарлупах, з яких вийшло серце інкрустоване камінням. Виріб такого типу митець зробив не вперше, але саме його хоче залишити у власній колекції.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
У Луцьку відкрили другий міський город. ВІДЕО
На території Луцького молодіжного центру відкрили облаштований другий міський город. Господарювати на ділянці площею 16 квадратних метрів зможуть молоді люди та підлітки.
Аби переглянути сюжет колег, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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