Зеленський дозволив демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи пропали безвісти

Володимир Зеленський підписав закон щодо звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні, чи пропали безвісти.



Інформація про підпис президента є на картці закону на сайті Верховної Ради, пише



Відзначається, що законопроєкт № 8009 щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану "повернуто з підписом президента України".



Законом встановлено підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану військових, чиї близькі родичі, – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, – загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.



Нагадаємо, що 3 травня 2023 року Верховна Рада дала дозвіл на звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні, чи пропали безвісти.

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