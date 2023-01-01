На Запоріжжі загинув Герой з Волині Антон Крилов

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Антон Крилов
Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Антон Крилов.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сумна новина надійшла з фронту. На Запоріжжі загинув наш захисник, Антон Крилов, 1986 року народження, мешканець Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї загиблого. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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