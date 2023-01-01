На Запоріжжі загинув Герой з Волині Антон Крилов

Антон Крилов.



Про це Борис Карпус.



"Сумна новина надійшла з фронту. На Запоріжжі загинув наш захисник, Антон Крилов, 1986 року народження, мешканець Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї загиблого. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув воїн з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Сумна новина надійшла з фронту. На Запоріжжі загинув наш захисник, Антон Крилов, 1986 року народження, мешканець Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї загиблого. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.

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