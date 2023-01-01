На Запоріжжі загинув Герой з Волині Антон Крилов
Сьогодні, 21:27
Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Антон Крилов.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна новина надійшла з фронту. На Запоріжжі загинув наш захисник, Антон Крилов, 1986 року народження, мешканець Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї загиблого. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна новина надійшла з фронту. На Запоріжжі загинув наш захисник, Антон Крилов, 1986 року народження, мешканець Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї загиблого. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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