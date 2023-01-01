У Луцькому районі чоловік зрубав дерев майже на 170 тисяч гривень

Жителя Луцького району, який зрізав 37 осик на території лісництва, звинувачують у вчиненні незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки.Про це у вівторок, 18 липня, повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 32-річному мешканцю села Гораймівка Луцького району повідомили про підозру у вчиненні незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).За даними слідства, зранку 6 березня 2023 року чоловік незаконно зрубав тридцять сім осик на території Рудниківського лісництва, розкрижував їх на колоди та мав намір перевозити, проте був викритий працівниками Колківського лісового господарства.Протиправними діями волинянина завдана матеріальна шкода на суму майже 170 тисяч гривень.Довідково: санкцією ч. 4 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки, передбачене покарання до семи років позбавлення волі.