Розгляд справи про держзраду Сметаніна у Луцьку – на фінальній стадії. ВІДЕО

Розгляд справи про держзраду Сметаніна у Луцьку – на фінальній стадії. ВІДЕО
Розгляд справи за обвинуваченням у державній зраді Іллі Сметаніна, луцького скрипаля та авіалюбителя – на фінальній стадії.

Про це розповів Суспільному суддя-спікер Луцького міськрайонного суду В'ячеслав Покидюк.

18 липня відбулося чергове засідання у справі.

Справу розглядають у закритому режимі, без доступу журналістів. Зі слів В'ячеслава Покидюка, раніше суд розглянув докази сторони обвинувачення. Зараз – перейшли до дослідження доказів сторони захисту.

"Допитані свідки, яких заявляла сторона обвинувачення, досліджені письмові докази. Таке ж право має сторона захисту. Після чого буде вирішуватися питання щодо закінчення розгляду справи по суті і переходу до судових дебатів", – сказав суддя-спікер.

Іллю Сметаніна обвинувачують у державній зраді за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України. За словами судді-спікера, у разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Що відомо про справу Сметаніна

Зранку 24 лютого по військовому аеродрому поблизу Луцька російська авіація завдала декілька ракетних ударів. Вже 4 березня в Службі безпеки України повідомили про затримання лучанина за підозрою у держзраді.

Слідчим авіалюбитель Ілля Сметанін тоді зізнався, що "здав" ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. 28 квітня Луцький міськрайонний суд призначив підозрюваному у Держзраді Іллі Сметаніну заставу в мільйон 984 тисячі гривень.

Вже в серпні 2022-го Сметанін заявляв у суді, що не визнає провину.

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Теги: Волинь, Луцьк, Сметанін
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Коментарі 1
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"з конфіскацією майна"
якого нах... майна? скрипки і старого велосипеда?
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