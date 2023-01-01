Розгляд справи про держзраду Сметаніна у Луцьку – на фінальній стадії. ВІДЕО

Іллі Сметаніна, луцького скрипаля та авіалюбителя – на фінальній стадії.



Про це розповів В'ячеслав Покидюк.



18 липня відбулося чергове засідання у справі.



Справу розглядають у закритому режимі, без доступу журналістів. Зі слів В'ячеслава Покидюка, раніше суд розглянув докази сторони обвинувачення. Зараз – перейшли до дослідження доказів сторони захисту.



"Допитані свідки, яких заявляла сторона обвинувачення, досліджені письмові докази. Таке ж право має сторона захисту. Після чого буде вирішуватися питання щодо закінчення розгляду справи по суті і переходу до судових дебатів", – сказав суддя-спікер.







Що відомо про справу Сметаніна



Зранку 24 лютого по військовому аеродрому поблизу Луцька російська авіація завдала декілька ракетних ударів. Вже 4 березня в Службі безпеки України повідомили про затримання лучанина за підозрою у держзраді.



Слідчим авіалюбитель Ілля Сметанін тоді зізнався, що "здав" ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. 28 квітня Луцький міськрайонний суд призначив підозрюваному у Держзраді Іллі Сметаніну заставу в мільйон 984 тисячі гривень.



Вже в серпні 2022-го Сметанін заявляв у суді, що не визнає провину.

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