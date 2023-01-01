На Богдана Хмельницького в Луцьку утворилося провалля





Про це передає кореспондент



Просідання бруківки сталося під час руху громадського транспорту.



Один із тролейбусів Луцького підприємства електротранспорту втрапив колесом у заглиблення. На місці утворився невеликий затор.



Наразі на місце прибули комунальники, котрі огородили провалля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького поблизу департаменту муніципальної варти 18 липня орієнтовно о 17:00 утворилося провалля на проїжджій частині.Про це передає кореспондент Суспільного. Просідання бруківки сталося під час руху громадського транспорту.Один із тролейбусів Луцького підприємства електротранспорту втрапив колесом у заглиблення. На місці утворився невеликий затор.Наразі на місце прибули комунальники, котрі огородили провалля.

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