На Богдана Хмельницького в Луцьку утворилося провалля
Сьогодні, 19:30
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького поблизу департаменту муніципальної варти 18 липня орієнтовно о 17:00 утворилося провалля на проїжджій частині.
Про це передає кореспондент Суспільного.
Просідання бруківки сталося під час руху громадського транспорту.
Один із тролейбусів Луцького підприємства електротранспорту втрапив колесом у заглиблення. На місці утворився невеликий затор.
Наразі на місце прибули комунальники, котрі огородили провалля.
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Про це передає кореспондент Суспільного.
Просідання бруківки сталося під час руху громадського транспорту.
Один із тролейбусів Луцького підприємства електротранспорту втрапив колесом у заглиблення. На місці утворився невеликий затор.
Наразі на місце прибули комунальники, котрі огородили провалля.
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