Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 липня

У середу, 19 липня, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.За даними Sinoptik, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.Температура повітря - 14-28°.У цей день вшановується пам'ять мученика Єрмія. З давніх часів дійшла традиція на Єрмія варити варення з чорної смородини. Також у цей день вшановується пам'ять преподобної Мокрини (Мокриди). У народі говорили, що осінь по Мокриді потрібно дивитись, якщо 19 липня дощ, то й осінь буде дощовою: "Мокрида мокра – і осінь мокра".