Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 липня
У середу, 19 липня, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

За даними Sinoptik, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Температура повітря - 14-28°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мученика Єрмія. З давніх часів дійшла традиція на Єрмія варити варення з чорної смородини. Також у цей день вшановується пам'ять преподобної Мокрини (Мокриди). У народі говорили, що осінь по Мокриді потрібно дивитись, якщо 19 липня дощ, то й осінь буде дощовою: "Мокрида мокра – і осінь мокра".

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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