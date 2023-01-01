На Волині горіла господарська будівля. ФОТО

На Волині горіла господарська будівля. ФОТО
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі й запобігли перекиданню полум'я на розташований поруч житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Пожежа в господарській будівлі в с. Марковичі Луцького району трапилася 18 липня близько обіду. Повідомлення до служби 101 надійшло о 14:42. По прибутті на місце пожежно-рятувальних підрозділів з'ясувалося, що горить цегляна будівля, а через незначну відстань (близько 4 метрів) до житлового будинку була загроза перекидання пожежі.

Завдяки правильному визначенню вирішального напрямку дій та оперативним діям рятувальники унеможливили такий розвиток пожежі.
Силами рятувальників 9 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони горіння ліквідоване.
На Волині горіла господарська будівля. ФОТО

До ліквідації залучено 2 одиниці техніки, працювали 6 рятувальників.
На Волині горіла господарська будівля. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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