На Волині горіла господарська будівля. ФОТО
Сьогодні, 01:06
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі й запобігли перекиданню полум'я на розташований поруч житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа в господарській будівлі в с. Марковичі Луцького району трапилася 18 липня близько обіду. Повідомлення до служби 101 надійшло о 14:42. По прибутті на місце пожежно-рятувальних підрозділів з'ясувалося, що горить цегляна будівля, а через незначну відстань (близько 4 метрів) до житлового будинку була загроза перекидання пожежі.
Завдяки правильному визначенню вирішального напрямку дій та оперативним діям рятувальники унеможливили такий розвиток пожежі.
Силами рятувальників 9 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони горіння ліквідоване.
До ліквідації залучено 2 одиниці техніки, працювали 6 рятувальників.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа в господарській будівлі в с. Марковичі Луцького району трапилася 18 липня близько обіду. Повідомлення до служби 101 надійшло о 14:42. По прибутті на місце пожежно-рятувальних підрозділів з'ясувалося, що горить цегляна будівля, а через незначну відстань (близько 4 метрів) до житлового будинку була загроза перекидання пожежі.
Завдяки правильному визначенню вирішального напрямку дій та оперативним діям рятувальники унеможливили такий розвиток пожежі.
Силами рятувальників 9 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони горіння ліквідоване.
До ліквідації залучено 2 одиниці техніки, працювали 6 рятувальників.
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