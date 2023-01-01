На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віталій Матвійчук

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віталій Матвійчук
На війні з російськими окупантами 14 липня 2023 року загинув солдат Віталій Володимирович Матвійчук, 1981 року народження, з Рожища.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

"Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Степове Василівського Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 18 липня по 20 липнявключно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віталій Матвійчук
Сьогодні, 03:32
На Волині горіла господарська будівля. ФОТО
Сьогодні, 01:06
19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про світовий рекорд, встановлений лучанином, і «Фаберже»: добрі новини від ВолиньPost за 18 липня
18 липень, 23:23
На Луганщині загинув Герой з Волині Михайло Мітура
18 липень, 22:32
Схожі новини
На Луганщині загинув Герой з Волині Михайло Мітура На Луганщині загинув Герой з Волині Михайло Мітура
18 липень, 22:32
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Антон Крилов На Запоріжжі загинув Герой з Волині Антон Крилов
18 липень, 21:27
На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Косько На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Косько
18 липень, 13:40
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Артема Колядюка Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Артема Колядюка
18 липень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віталій Матвійчук
Сьогодні, 03:32
 0
На Волині горіла господарська будівля. ФОТО
Сьогодні, 01:06
 0
19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про світовий рекорд, встановлений лучанином, і «Фаберже»: добрі новини від ВолиньPost за 18 липня
18 липень, 23:23
 0
На Луганщині загинув Герой з Волині Михайло Мітура
18 липень, 22:32
 0
Медіа
відео
1/8