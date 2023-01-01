На Запоріжжі загинув Герой з Волині Віталій Матвійчук

Віталій Володимирович Матвійчук, 1981 року народження, з Рожища.



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"Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Степове Василівського Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 18 липня по 20 липнявключно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами 14 липня 2023 року загинув солдат, 1981 року народження, з Рожища.Про це повідомили у Рожищенській міській раді."Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Степове Василівського Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати.Траур за загиблим Героєм триватиме з 18 липня по 20 липнявключно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомимо згодом.

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