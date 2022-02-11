На Рівненщині суд дав умовний термін посадовцям військових частин, які незаконно виплачували премії

На Рівненщині суд дав умовний термін посадовцям військових частин, які незаконно виплачували премії
За матеріаламаи ДБР, у Рівненській області суд дав умовний термін двом заступникам командира роти з морально-психологічного забезпечення військової частини. Службовців визнали винними у незаконному призначенні «бойових» доплат на суму 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що протягом пів року посадовці протиправно оформлювали доплати по 30 тисяч гривень військовим, які порушували дисципліну. Правоохоронці наголошують, що заступники командира не надавали керівництву дані про правопорушення військових, через що останні залишалась у списках на премію.

Слідчі повідомляють про 29 задокументованих випадків незаконних виплат. Там наголошують, що сума збитків досягла позначки у 1,2 мільйона гривень.

Враховуючи повне відшкодування суми збитків з боку фігурантів, суд визнав посадовців винними за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України та призначив їм покарання у вигляді 5 років ув’язнення з іспитовим строком на 1 рік.

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Теги: Рівненщина, військова частина, посадовці, суд
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чому не розстріляли
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