Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО

Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Днями у Благодатівці, що на Херсонщині, розпочали відновлювальні роботи.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Для цього туди приїхали 17 волинян, які допомагатимуть відбудовувати житло місцевому населенню.

Волинь в рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч» взяла шефство над селом Благодатівка Калинівської громади. Область відбудовуватиме населений пункт, який постраждав від російського вторгнення та окупації. У населеному пункті потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта – це житлові будівлі. Серед них 17 споруд повністю зруйновані.
Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО

Почали із будівель, де необхідно зробити заміну вікон, даху та поточний ремонт. Зокрема, нині працюють на вулиці Миру.
Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Херсонщина, село, відбудова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія за добу втратила ще 470 вояків, два засоби ППО і 31 артилерійську систему
Сьогодні, 08:38
Ворогу не вдалося відновити втрачене положення на Запоріжжі та Донеччині, — Генштаб
Сьогодні, 08:29
Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Історії вцілілих після ракетного удару у Львові
Сьогодні, 07:09
На Рівненщині суд дав умовний термін посадовцям військових частин, які незаконно виплачували премії
Сьогодні, 06:32
Схожі новини
Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині Волинь відбудовуватиме село Благодатівка на Херсонщині
07 липень, 14:24
З Волині на Херсонщину передали надпотужний генератор. ФОТО З Волині на Херсонщину передали надпотужний генератор. ФОТО
06 липень, 05:28
Волинь відправила Херсонщині продукти харчування Волинь відправила Херсонщині продукти харчування
20 червень, 13:50
Небайдужі волиняни вирушили на Херсонщину допомагати долати наслідки підтоплення Небайдужі волиняни вирушили на Херсонщину допомагати долати наслідки підтоплення
19 червень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На житловій черзі стоїть 28 років: Пустовіт прокоментував інформацію щодо отримання ним квартири в Луцьку
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку 19 липня
Сьогодні, 09:05
 0
У Криму на полігоні горить склад боєприпасів, евакуюють жителів чотирьох населених пунктів
Сьогодні, 08:50
 0
На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі «Шахеди»
Сьогодні, 08:43
 0
Росія за добу втратила ще 470 вояків, два засоби ППО і 31 артилерійську систему
Сьогодні, 08:38
 0
Медіа
відео
1/8