Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Днями у Благодатівці, що на Херсонщині, розпочали відновлювальні роботи.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Для цього туди приїхали 17 волинян, які допомагатимуть відбудовувати житло місцевому населенню.
Волинь в рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч» взяла шефство над селом Благодатівка Калинівської громади. Область відбудовуватиме населений пункт, який постраждав від російського вторгнення та окупації. У населеному пункті потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта – це житлові будівлі. Серед них 17 споруд повністю зруйновані.
Почали із будівель, де необхідно зробити заміну вікон, даху та поточний ремонт. Зокрема, нині працюють на вулиці Миру.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Для цього туди приїхали 17 волинян, які допомагатимуть відбудовувати житло місцевому населенню.
Волинь в рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч» взяла шефство над селом Благодатівка Калинівської громади. Область відбудовуватиме населений пункт, який постраждав від російського вторгнення та окупації. У населеному пункті потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта – це житлові будівлі. Серед них 17 споруд повністю зруйновані.
Почали із будівель, де необхідно зробити заміну вікон, даху та поточний ремонт. Зокрема, нині працюють на вулиці Миру.
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