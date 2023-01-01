Волиняни почали відновлювальні роботи у селі Благодатівка на Херсонщині. ФОТО





Про це Юрій Погуляйко.



Для цього туди приїхали 17 волинян, які допомагатимуть відбудовувати житло місцевому населенню.



Волинь в рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч» взяла шефство над селом Благодатівка Калинівської громади. Область відбудовуватиме населений пункт, який постраждав від російського вторгнення та окупації. У населеному пункті потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта – це житлові будівлі. Серед них 17 споруд повністю зруйновані.



Почали із будівель, де необхідно зробити заміну вікон, даху та поточний ремонт. Зокрема, нині працюють на вулиці Миру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями у Благодатівці, що на Херсонщині, розпочали відновлювальні роботи.Про це повідомив голова Волинської ОВАДля цього туди приїхали 17 волинян, які допомагатимуть відбудовувати житло місцевому населенню.Волинь в рамках президентської ініціативи «Пліч-о-пліч» взяла шефство над селом Благодатівка Калинівської громади. Область відбудовуватиме населений пункт, який постраждав від російського вторгнення та окупації. У населеному пункті потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта – це житлові будівлі. Серед них 17 споруд повністю зруйновані.Почали із будівель, де необхідно зробити заміну вікон, даху та поточний ремонт. Зокрема, нині працюють на вулиці Миру.

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