Росія за добу втратила ще 470 вояків, два засоби ППО і 31 артилерійську систему
Сьогодні, 08:38
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 19 липня.
Отже, загальні бойові втрати противника станом на 19.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 239 480 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4123 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8) од,
- артилерійських систем – 4573 (+31) од,
- РСЗВ – 689 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 430 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),
- крилаті ракети ‒ 1279 (+6),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 683 (+6).
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Отже, загальні бойові втрати противника станом на 19.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 239 480 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4123 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8) од,
- артилерійських систем – 4573 (+31) од,
- РСЗВ – 689 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 430 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),
- крилаті ракети ‒ 1279 (+6),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 683 (+6).
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