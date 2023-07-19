Росія за добу втратила ще 470 вояків, два засоби ППО і 31 артилерійську систему





Отже, загальні бойові втрати противника станом на 19.07.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 239 480 (+470) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4123 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8) од,

- артилерійських систем – 4573 (+31) од,

- РСЗВ – 689 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 430 (+2) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 310 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),

- крилаті ракети ‒ 1279 (+6),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од,

- спеціальна техніка ‒ 683 (+6).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 19 липня.Отже, загальні бойові втрати противника станом на 19.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 239 480 (+470) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4123 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8) од,- артилерійських систем – 4573 (+31) од,- РСЗВ – 689 (+0) од,- засоби ППО ‒ 430 (+2) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 310 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),- крилаті ракети ‒ 1279 (+6),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од,- спеціальна техніка ‒ 683 (+6).

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