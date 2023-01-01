На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі «Шахеди»

На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі «Шахеди»
Вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Непроста ніч повітряних атак для всієї України. Південь, Одещина – особливо. Але про Київ ворог теж не забув. Знову атакував столицю «Шахедами». Безрезультатно".

Попко зауважив, що ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони.

Він додав, що, за попередніми даними, жертв і руйнувань нема, але дані ще уточнюються.

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