Курс валют у Луцьку 19 липня
Сьогодні, 09:05
19 липня готівковий курс долара становить 36.75, продають його за 37.40.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.65.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,30.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.65.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,30.
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