Курс валют у Луцьку 19 липня

Курс валют у Луцьку 19 липня
19 липня готівковий курс долара становить 36.75, продають його за 37.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.00, а продають за – 41.65.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,30.

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