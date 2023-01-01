Курс валют у Луцьку 19 липня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 41.00, а продають за – 41.65.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,30.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 липня готівковий курс долара становить 36.75, продають його за 37.40.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 41.00, а продають за – 41.65.Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,30.

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