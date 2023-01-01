У селищі на Волині місцеві дістали з озера тіло чоловіка

У селищі на Волині місцеві дістали з озера тіло чоловіка
У вівторок, 18 липня, на Волині з озера дістали тіло чоловіка 1971 року народження.

Про це повідомляє Типове Ратне.

«18 липня в селищі Заболоття, Заболоттівської громади із озера Колпіне о 20 год. 50 хв. піднято на поверхню тіло чоловіка, 1971 р.н., мешканця смт. Заболоття», - йдеться у дописі.

Зазначається, що потопельника з водойми дістали місцеві жителі до прибуття рятувальників.

Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Обставини трагедії зʼясовуються.

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