У селищі на Волині місцеві дістали з озера тіло чоловіка
Сьогодні, 09:45
У вівторок, 18 липня, на Волині з озера дістали тіло чоловіка 1971 року народження.
Про це повідомляє Типове Ратне.
«18 липня в селищі Заболоття, Заболоттівської громади із озера Колпіне о 20 год. 50 хв. піднято на поверхню тіло чоловіка, 1971 р.н., мешканця смт. Заболоття», - йдеться у дописі.
Зазначається, що потопельника з водойми дістали місцеві жителі до прибуття рятувальників.
Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Обставини трагедії зʼясовуються.
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Про це повідомляє Типове Ратне.
«18 липня в селищі Заболоття, Заболоттівської громади із озера Колпіне о 20 год. 50 хв. піднято на поверхню тіло чоловіка, 1971 р.н., мешканця смт. Заболоття», - йдеться у дописі.
Зазначається, що потопельника з водойми дістали місцеві жителі до прибуття рятувальників.
Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Обставини трагедії зʼясовуються.
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