У селищі на Волині місцеві дістали з озера тіло чоловіка





Про це повідомляє



«18 липня в селищі Заболоття, Заболоттівської громади із озера Колпіне о 20 год. 50 хв. піднято на поверхню тіло чоловіка, 1971 р.н., мешканця смт. Заболоття», - йдеться у дописі.



Зазначається, що потопельника з водойми дістали місцеві жителі до прибуття рятувальників.



Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Обставини трагедії зʼясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 18 липня, на Волині з озера дістали тіло чоловіка 1971 року народження.Про це повідомляє Типове Ратне. «18 липня в селищі Заболоття, Заболоттівської громади із озера Колпіне о 20 год. 50 хв. піднято на поверхню тіло чоловіка, 1971 р.н., мешканця смт. Заболоття», - йдеться у дописі.Зазначається, що потопельника з водойми дістали місцеві жителі до прибуття рятувальників.Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Обставини трагедії зʼясовуються.

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