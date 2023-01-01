Тіло ідентифікували за результатами ДНК-експертизи: стало відомо про загибель Героя з Волині

Олександра Михальчука.



Про це



Тіло захисника було ідентифіковане за результатами ДНК-експертизи.



«За результатами ДНК-експертизи від 17.07.2023 року було ідентифіковано тіло військовослужбовця Михальчука Олександра Володимировича, 19.05.1975 року народження», - йдеться у дописі.



Чоловік був призваний по мобілізації до Збройних сил України 08.09.2022 року.



Солдат Михальчук Олександр Володимирович, житель с.Борочиче, загинув 08.03.2023 року під час виконання бойового завдання, щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Купянського напрямку.



Про час та дату зустрічі тіла полеглого Героя буде повідомлено згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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