Тіло ідентифікували за результатами ДНК-експертизи: стало відомо про загибель Героя з Волині

Тіло ідентифікували за результатами ДНК-експертизи: стало відомо про загибель Героя з Волині
Стало відомо про загибель жителя села Борочиче на Волині Олександра Михальчука.

Про це повідомили у Мар'яніській селищній раді.

Тіло захисника було ідентифіковане за результатами ДНК-експертизи.

«За результатами ДНК-експертизи від 17.07.2023 року було ідентифіковано тіло військовослужбовця Михальчука Олександра Володимировича, 19.05.1975 року народження», - йдеться у дописі.

Чоловік був призваний по мобілізації до Збройних сил України 08.09.2022 року.

Солдат Михальчук Олександр Володимирович, житель с.Борочиче, загинув 08.03.2023 року під час виконання бойового завдання, щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Купянського напрямку.

Про час та дату зустрічі тіла полеглого Героя буде повідомлено згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку таки підняли вартість проїзду в тролейбусах
Сьогодні, 10:38
У місті на Волині звання почесних громадян присвоїли 52 загиблим Героям
Сьогодні, 10:12
Тіло ідентифікували за результатами ДНК-експертизи: стало відомо про загибель Героя з Волині
Сьогодні, 09:57
У селищі на Волині місцеві дістали з озера тіло чоловіка
Сьогодні, 09:45
На житловій черзі стоїть 28 років: Пустовіт прокоментував інформацію щодо отримання ним квартири в Луцьку
Сьогодні, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія під ранок атакувала Житомирську область «шахедами»: є влучання
Сьогодні, 11:00
 0
Як у Луцьку навчатимуться школярі з 1 вересня
Сьогодні, 10:55
 0
У Луцьку таки підняли вартість проїзду в тролейбусах
Сьогодні, 10:38
 0
У місті на Волині звання почесних громадян присвоїли 52 загиблим Героям
Сьогодні, 10:12
 0
Тіло ідентифікували за результатами ДНК-експертизи: стало відомо про загибель Героя з Волині
Сьогодні, 09:57
 0
Медіа
відео
1/8