У Луцьку таки підняли вартість проїзду в тролейбусах





Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Луцькради, - пише



«Протягом дії старого тарифу зросли ціни на електроенергію, матеріали, запасні частини для ремонту та проведення технічного обслуговування рухомого складу, розміру прожиткового мінімуму, з якого розраховані годинні тарифні ставки працівників. Відповідно діючий тариф не покриває витрати необхідні для здійснення пасажирських перевезень», – йдеться у пояснювальній записці.



Ціна за кіловат зросла з 5,36 гривні до 6,48 гривні, також збільшиться й розмір тарифної ставки водія тролейбуса з 56,37 до 60,40 грн. Крім того, Луцьке підприємство електротранспорту постійно оновлює склад транспорту, а зовсім скоро розпочне ремонт ліній на вулиці Винниченка, що також потребує додаткових витрат.



На думку чиновників, підвищення тарифу з 6,00 грн до 8,00 грн дасть можливість забезпечити належний технічний стан тролейбусів та надання якісних послуг з перевезення пасажирів по місту.

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