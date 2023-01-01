Литва зможе протидіяти загрозі «вагнерівців» з Білорусі, – Науседа

Гітанас Науседа заявив, що його країна має достатньо сил, щоб дати відсіч найманцям приватної військової компанії "Вагнер", якщо вони спробують організувати наступ з території Білорусі.



Про це він сказав журналістам у Брюсселі на тлі повідомлень помічену в Білорусі колону військової техніки "вагнерівців", пише



"Держрада з оборони ще до саміту НАТО ухвалила рішення про збільшення сил розвідки на східному кордоні та затвердження плану прикриття кордону. Наразі їх достатньо. Безсумнівно, ми стежитимемо за ситуацією і, якщо буде потрібно рішення, обов'язково їх ухвалимо в найкоротші терміни", – заявив Науседа.



При цьому він зазначив, що розміщення найманців "Вагнера" на території Білорусі змінює ситуацію з безпекою Литви.



"З огляду на те, що Білорусь досить невелика держава, змінити плани та перекинути їх (найманців ПВК "Вагнер" – ред.) до західних кордонів – справа кількох годин", – підкреслив політик.



Раніше повідомлялося, що керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після невдалої спроби заколоту проти Кремля домовився із лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком про передислокацію своїх найманців на територію Білорусі.



Що відомо про "заколот" Пригожина в Росії



23-24 червня 2023 року у Росії близько доби тривав бунт "вагнерівців".



Увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" і там нібито загинуло багато найманців. Вінанонсував "марш справедливості", додав, що "вагнерівців" 25 тисяч і вони ідуть "розбиратись". А також закликав всіх, хто хоче "заканчівать бєзпрєдєл" долучатись до "маршу".



Міноборони рф назвало заяву про обстріл "вагнерівців" "інформаційною провокацією", водночас проти Пригожина порушили кримінальне провадження за фактом "організації військового заколоту", що передбачає до 20 років увʼязнення.



Уранці 24 червня президент рф Путін у відеозверненні заявив, що Збройні сили Росії отримали наказ ліквідувати "заколотників" і назвав події "ударом в спину".



Протягом дня “вагнерівці” пройшли Ростов, Воронезьку область. Пригожин заявив, що представники ПВК дійшли до 200 км від Москви.



Про те, що Пригожин погодився припинити заколот, увечері 24 березня повідомила пресслужба президента Білорусі Лукашенка. Переговори з Пригожиним вів Лукашенко, заявили в його пресслужбі.



Згодом сам Пригожин повідомив, що "вагнерівці" припиняють бунт і прямують до своїх польових таборів у Ростовській області. Кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а сам він поїде в Білорусь, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.



26 червня російське медіа "Вёрстка", з посиланням на співрозмовника у лісництві Могилівській області повідомило, що регіоні вже ведеться будівництво військового табору для найманців ПВК "Вагнер". За його словами, таборів буде кілька, один із них розташується недалеко від міста Осиповичі. Це 200 кілометрів від кордону з Україною.



27 червня Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина в Білорусь і заявив, що розраховує, що командири з ПВК "Вагнер", які прибули до Білорусі поділяться бойовим досвідом з білоруськими військовими.



15 липня українські прикордонники зафіксували прибуття до Білорусі підрозділів найманців з ПВК "Вагнер".

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