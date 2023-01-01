ЗСУ знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки
Сьогодні, 09:15
З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 239 010 російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 239 010 (+710) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4119 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8 051 (+17) од,
◾ артилерійських систем – 4 542 (+38) од,
◾ РСЗВ – 689 (+4) од,
◾ засоби ППО ‒ 428 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11),
◾ крилаті ракети ‒ 1 273 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 086 (+27) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 677 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 239 010 (+710) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4119 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8 051 (+17) од,
◾ артилерійських систем – 4 542 (+38) од,
◾ РСЗВ – 689 (+4) од,
◾ засоби ППО ‒ 428 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11),
◾ крилаті ракети ‒ 1 273 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 086 (+27) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 677 (+0).
Дані уточнюються.
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