ЗСУ знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 239 010 (+710) осіб ліквідовано,



◾ танків ‒ 4119 (+4) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 8 051 (+17) од,



◾ артилерійських систем – 4 542 (+38) од,



◾ РСЗВ – 689 (+4) од,



◾ засоби ППО ‒ 428 (+0) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11),



◾ крилаті ракети ‒ 1 273 (+0),



◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 086 (+27) од,



◾ спеціальна техніка ‒ 677 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 239 010 російських окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 239 010 (+710) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4119 (+4) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8 051 (+17) од,◾ артилерійських систем – 4 542 (+38) од,◾ РСЗВ – 689 (+4) од,◾ засоби ППО ‒ 428 (+0) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11),◾ крилаті ракети ‒ 1 273 (+0),◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 086 (+27) од,◾ спеціальна техніка ‒ 677 (+0).Дані уточнюються.

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