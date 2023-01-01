ЗСУ знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки

ЗСУ знищили за добу ще 710 окупантів та 4 ворожих танки
З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 239 010 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 239 010 (+710) осіб ліквідовано,

◾ танків ‒ 4119 (+4) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 8 051 (+17) од,

◾ артилерійських систем – 4 542 (+38) од,

◾ РСЗВ – 689 (+4) од,

◾ засоби ППО ‒ 428 (+0) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 310 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11),

◾ крилаті ракети ‒ 1 273 (+0),

◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 086 (+27) од,

◾ спеціальна техніка ‒ 677 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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