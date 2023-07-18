Рф перекидає резерви на Бахмутський напрямок, – Сирський
Сьогодні, 09:40
Сили оборони продовжують виконувати задачі на Східному напрямку.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
"Ситуація складна, але контрольована. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування.
Водночас, противник зосередив свої основні сили на Куп‘янському напрямку, де українські воїни тримають оборону. Продовжуємо битися. Переможемо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі окупанти атакували Одесу шістьма ракетами «Калібр».
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Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
"Ситуація складна, але контрольована. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування.
Водночас, противник зосередив свої основні сили на Куп‘янському напрямку, де українські воїни тримають оборону. Продовжуємо битися. Переможемо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі окупанти атакували Одесу шістьма ракетами «Калібр».
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