Вночі над Україною знищили 38 повітряних цілей





Про це



"Пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «шахеди» – з району полігону Чауда (Крим).



Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість «Калібрів», 31 ворожий ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.



Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що протягом минулої доби 17 липня протиповітряною обороною знищено три ударні БпЛА типу «шахед», один «Ланцет» та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.



За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 18 липня 2023 року противник атакував з південного напрямку шістьома крилатими ракетами «Калібр» та 36 ударними дронами типу «Shahed».Про це повідомляє командування Повітряних сил."Пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «шахеди» – з району полігону Чауда (Крим).Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість «Калібрів», 31 ворожий ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що протягом минулої доби 17 липня протиповітряною обороною знищено три ударні БпЛА типу «шахед», один «Ланцет» та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.Нагадаємо, що вночі окупанти атакували Одесу шістьма ракетами «Калібр»

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