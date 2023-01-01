Вночі над Україною знищили 38 повітряних цілей

Вночі над Україною знищили 38 повітряних цілей
У ніч на 18 липня 2023 року противник атакував з південного напрямку шістьома крилатими ракетами «Калібр» та 36 ударними дронами типу «Shahed».

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

"Пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «шахеди» – з району полігону Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість «Калібрів», 31 ворожий ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.

Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби 17 липня протиповітряною обороною знищено три ударні БпЛА типу «шахед», один «Ланцет» та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Нагадаємо, що вночі окупанти атакували Одесу шістьма ракетами «Калібр».

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Теги: Росія, Україна, війна
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