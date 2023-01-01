На Волині грошову допомогу щомісяця отримують орієнтовно 22 тисячі переселенців





Про це розповіла Оксана Гобод.



З її слів, із серпня та вересня нарахування грошової допомоги відбуватиметься по-новому.



Яку допомогу переселенці можуть отримати в Луцькій громаді



Орієнтовно сотня людей приходить упродовж тижня в Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб, що в приміщенні РАЦСу в Луцьку, за допомогою: одягом, взуттям тощо. Торік, зазначила керівниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан, щодня надавали допомогу для 200 переселенців.



"Більше 34 тисяч людей відвідали центр взаємопідтримки. У більшості зараз працюємо над тим, щоб інтегрувати їх у суспільство, намагаємося підтримати бізнес, якщо релокований. Жінкам із дітьми допомагаємо з пошуком роботи й влаштувати дітей в школи, садочки", – каже посадовиця.



У Центрі взаємопідтримки обрала одяг для дитини Олена Разінькова. До Луцька з Краматорська приїхала 2022-го.



"Дві тисячі отримую і три тисячі на дитину. Комуналка, оренда квартири, за все платити треба і на дитину потрібно гроші, садок. тому соцпідтримка – це дуже актуально", – додала жінка.



Що відомо про зміни у виплатах для переселенців



Зі слів директорки обласного департаменту соцзахисту населення Оксани Гобод, із серпня допомогу не отримуватимуть внутрішньо переміщені українці, які були за кордоном більше 30 днів і люди, які повернулися у свої домівки. З вересня цього року наберуть чинності зміни в підходах у визначенні нужденності до сімей, які є ВПО.



"Мала можливість придбати автомобіль, якому менш як 5 років, мала можливість придбати валюту – 100 тисяч гривень, або купити земельну ділянку чи житло що не стосується державних допомог, такі сім'ї будуть із 1 вересня позбавлені отримання допомоги", – сказала посадовиця.



Зі слів Оксани Гобод, допомога буде призначатися із врахуванням середньомісячного сукупного доходу, проте соцвиплати автоматично продовжаться усім, хто на це має право.



Загалом на Волині, додала директорка департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації Оксана Гобод, зареєстрували 54 тисячі внутрішньо переміщених українців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 тисячі внутрішньо переміщених українців, які проживають на Волині, щомісяця отримують виплати від держави. Зараз нараховують 2 000 гривень для дорослого, дитині чи людині з інвалідністю – 3 000 гривень.Про це розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населенняЗ її слів, із серпня та вересня нарахування грошової допомоги відбуватиметься по-новому.Орієнтовно сотня людей приходить упродовж тижня в Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб, що в приміщенні РАЦСу в Луцьку, за допомогою: одягом, взуттям тощо. Торік, зазначила керівниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан, щодня надавали допомогу для 200 переселенців."Більше 34 тисяч людей відвідали центр взаємопідтримки. У більшості зараз працюємо над тим, щоб інтегрувати їх у суспільство, намагаємося підтримати бізнес, якщо релокований. Жінкам із дітьми допомагаємо з пошуком роботи й влаштувати дітей в школи, садочки", – каже посадовиця.У Центрі взаємопідтримки обрала одяг для дитини. До Луцька з Краматорська приїхала 2022-го."Дві тисячі отримую і три тисячі на дитину. Комуналка, оренда квартири, за все платити треба і на дитину потрібно гроші, садок. тому соцпідтримка – це дуже актуально", – додала жінка.Зі слів директорки обласного департаменту соцзахисту населення, із серпня допомогу не отримуватимуть внутрішньо переміщені українці, які були за кордоном більше 30 днів і люди, які повернулися у свої домівки. З вересня цього року наберуть чинності зміни в підходах у визначенні нужденності до сімей, які є ВПО."Мала можливість придбати автомобіль, якому менш як 5 років, мала можливість придбати валюту – 100 тисяч гривень, або купити земельну ділянку чи житло що не стосується державних допомог, такі сім'ї будуть із 1 вересня позбавлені отримання допомоги", – сказала посадовиця.Зі слів Оксани Гобод, допомога буде призначатися із врахуванням середньомісячного сукупного доходу, проте соцвиплати автоматично продовжаться усім, хто на це має право.Загалом на Волині, додала директорка департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації Оксана Гобод, зареєстрували 54 тисячі внутрішньо переміщених українців.

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