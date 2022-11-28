На Волині горіли два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 09:28
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі автомобілів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
17 липня о 08:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля в смт Локачі.
На місце виклику направили рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. Горіння ліквідували о 08:55. Ймовірна причина -несправність електричної системи автомобіля.
Майже одночасно горів ще один легковик у Камінь-Каширському районі. О 08:56 пожежу ліквідували силами рятувальників 12-ї ДПРЧ смт Любешів. Причина пожежі з’ясовується.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
17 липня о 08:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля в смт Локачі.
На місце виклику направили рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. Горіння ліквідували о 08:55. Ймовірна причина -несправність електричної системи автомобіля.
Майже одночасно горів ще один легковик у Камінь-Каширському районі. О 08:56 пожежу ліквідували силами рятувальників 12-ї ДПРЧ смт Любешів. Причина пожежі з’ясовується.
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