На Волині горіли два автомобілі. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



17 липня о 08:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля в смт Локачі.



На місце виклику направили рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. Горіння ліквідували о 08:55. Ймовірна причина -несправність електричної системи автомобіля.



Майже одночасно горів ще один легковик у Камінь-Каширському районі. О 08:56 пожежу ліквідували силами рятувальників 12-ї ДПРЧ смт Любешів. Причина пожежі з’ясовується.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі автомобілів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.17 липня о 08:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля в смт Локачі.На місце виклику направили рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. Горіння ліквідували о 08:55. Ймовірна причина -несправність електричної системи автомобіля.Майже одночасно горів ще один легковик у Камінь-Каширському районі. О 08:56 пожежу ліквідували силами рятувальників 12-ї ДПРЧ смт Любешів. Причина пожежі з’ясовується.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію