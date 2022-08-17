У Луцьку збільшилася кількість дітей, які претендують на безплатне шкільне харчування
Сьогодні, 11:22
На безплатне харчування у їдальнях шкіл Луцької громади претендують чотири тисячі учнів. Йдеться про 12 категорій дітей, харчування яких фінансується з міського бюджету.
Торік місто оплачувало харчування майже трьох тисяч учнів,т пише Суспільне.
Про які категорії дійте йдеться
На сайті Луцької міської ради опублікували відповідний проєкт рішення. Згідно із документом, у першому семестрі нового навчального року одна порція вартуватиме 40 гривень.
Також у додатку зазначили категорії та кількість дітей, харчування який профінансують з бюджету громади:
◾ 127 дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки;
◾ 752 дитини із малозабезпечених сімей;
◾ 162 дитини з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
◾ 660 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;
◾ 63 дитини, яким надано статуси "Член сім’ї загиблого", "Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України";
◾ 124 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни;
◾ 1525 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації;
◾ 250 дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань;
◾ 22 дитини, чиї батьки зникли безвісти під час перебування в районах виконання бойових завдань на території;
◾ 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції;
◾ 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1;
◾ 261 вихованець КЗ "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради".
Що відомо про харчування школярів у Луцьку
У першому семестрі навчального року 2022/2023 в Луцькій громаді розширили перелік категорій дітей, які мали право безплатно харчуватися у школах. Щоденний обід одного учня тоді вартував 35 гривень.
З 10 січня 2022-го у школах Луцької громади для учнів ввели нове меню і збільшили вартість харчування на 10 гривень. Тоді ж на щоденний обід одного учня з міського бюджету виділяли 40 гривень, для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру – 50 гривень.
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Торік місто оплачувало харчування майже трьох тисяч учнів,т пише Суспільне.
Про які категорії дійте йдеться
На сайті Луцької міської ради опублікували відповідний проєкт рішення. Згідно із документом, у першому семестрі нового навчального року одна порція вартуватиме 40 гривень.
Також у додатку зазначили категорії та кількість дітей, харчування який профінансують з бюджету громади:
◾ 127 дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки;
◾ 752 дитини із малозабезпечених сімей;
◾ 162 дитини з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
◾ 660 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;
◾ 63 дитини, яким надано статуси "Член сім’ї загиблого", "Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України";
◾ 124 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни;
◾ 1525 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації;
◾ 250 дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань;
◾ 22 дитини, чиї батьки зникли безвісти під час перебування в районах виконання бойових завдань на території;
◾ 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції;
◾ 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1;
◾ 261 вихованець КЗ "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради".
Що відомо про харчування школярів у Луцьку
У першому семестрі навчального року 2022/2023 в Луцькій громаді розширили перелік категорій дітей, які мали право безплатно харчуватися у школах. Щоденний обід одного учня тоді вартував 35 гривень.
З 10 січня 2022-го у школах Луцької громади для учнів ввели нове меню і збільшили вартість харчування на 10 гривень. Тоді ж на щоденний обід одного учня з міського бюджету виділяли 40 гривень, для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру – 50 гривень.
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