У Луцьку збільшилася кількість дітей, які претендують на безплатне шкільне харчування





Торік місто оплачувало харчування майже трьох тисяч учнів,т пише



Про які категорії дійте йдеться



На сайті Луцької міської ради опублікували відповідний проєкт рішення. Згідно із документом, у першому семестрі нового навчального року одна порція вартуватиме 40 гривень.



Також у додатку зазначили категорії та кількість дітей, харчування який профінансують з бюджету громади:



◾ 127 дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки;



◾ 752 дитини із малозабезпечених сімей;



◾ 162 дитини з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;



◾ 660 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;



◾ 63 дитини, яким надано статуси "Член сім’ї загиблого", "Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України";



◾ 124 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни;



◾ 1525 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації;



◾ 250 дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань;



◾ 22 дитини, чиї батьки зникли безвісти під час перебування в районах виконання бойових завдань на території;



◾ 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції;



◾ 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1;



◾ 261 вихованець КЗ "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради".



Що відомо про харчування школярів у Луцьку



У першому семестрі навчального року 2022/2023 в Луцькій громаді розширили перелік категорій дітей, які мали право безплатно харчуватися у школах. Щоденний обід одного учня тоді вартував 35 гривень.



З 10 січня 2022-го у школах Луцької громади для учнів ввели нове меню і збільшили вартість харчування на 10 гривень. Тоді ж на щоденний обід одного учня з міського бюджету виділяли 40 гривень, для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру – 50 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На безплатне харчування у їдальнях шкіл Луцької громади претендують чотири тисячі учнів. Йдеться про 12 категорій дітей, харчування яких фінансується з міського бюджету.Торік місто оплачувало харчування майже трьох тисяч учнів,т пише Суспільне На сайті Луцької міської ради опублікували відповідний проєкт рішення. Згідно із документом, у першому семестрі нового навчального року одна порція вартуватиме 40 гривень.Також у додатку зазначили категорії та кількість дітей, харчування який профінансують з бюджету громади:◾ 127 дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки;◾ 752 дитини із малозабезпечених сімей;◾ 162 дитини з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;◾ 660 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;◾ 63 дитини, яким надано статуси "Член сім’ї загиблого", "Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України";◾ 124 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни;◾ 1525 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації;◾ 250 дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань;◾ 22 дитини, чиї батьки зникли безвісти під час перебування в районах виконання бойових завдань на території;◾ 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції;◾ 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1;◾ 261 вихованець КЗ "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради".У першому семестрі навчального року 2022/2023 в Луцькій громаді розширили перелік категорій дітей, які мали право безплатно харчуватися у школах. Щоденний обід одного учня тоді вартував 35 гривень.З 10 січня 2022-го у школах Луцької громади для учнів ввели нове меню і збільшили вартість харчування на 10 гривень. Тоді ж на щоденний обід одного учня з міського бюджету виділяли 40 гривень, для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру – 50 гривень.

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