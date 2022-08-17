У Луцьку збільшилася кількість дітей, які претендують на безплатне шкільне харчування

У Луцьку збільшилася кількість дітей, які претендують на безплатне шкільне харчування
На безплатне харчування у їдальнях шкіл Луцької громади претендують чотири тисячі учнів. Йдеться про 12 категорій дітей, харчування яких фінансується з міського бюджету.

Торік місто оплачувало харчування майже трьох тисяч учнів,т пише Суспільне.

Про які категорії дійте йдеться

На сайті Луцької міської ради опублікували відповідний проєкт рішення. Згідно із документом, у першому семестрі нового навчального року одна порція вартуватиме 40 гривень.

Також у додатку зазначили категорії та кількість дітей, харчування який профінансують з бюджету громади:

◾ 127 дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки;

◾ 752 дитини із малозабезпечених сімей;

◾ 162 дитини з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;

◾ 660 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;

◾ 63 дитини, яким надано статуси "Член сім’ї загиблого", "Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України";

◾ 124 дитини осіб з інвалідністю внаслідок війни;

◾ 1525 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації;

◾ 250 дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань;

◾ 22 дитини, чиї батьки зникли безвісти під час перебування в районах виконання бойових завдань на території;

◾ 1 дитина, чий батько має статус бійця-добровольця антитерористичної операції;

◾ 53 дитини, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1;

◾ 261 вихованець КЗ "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради".

Що відомо про харчування школярів у Луцьку

У першому семестрі навчального року 2022/2023 в Луцькій громаді розширили перелік категорій дітей, які мали право безплатно харчуватися у школах. Щоденний обід одного учня тоді вартував 35 гривень.

З 10 січня 2022-го у школах Луцької громади для учнів ввели нове меню і збільшили вартість харчування на 10 гривень. Тоді ж на щоденний обід одного учня з міського бюджету виділяли 40 гривень, для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру – 50 гривень.

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Теги: Луцьк, харчування, діти
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